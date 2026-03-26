Сколько кредитов в Грузии привязаны к ставке монетарной политики
Сколько кредитов в Грузии привязаны к ставке монетарной политики
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты 26.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-26T09:01+0400
2026-03-26T09:01+0400
2026-03-26T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. От ставки рефинансирования в Грузии зависят выплаты по 241,3 тысячи кредитам с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки". Комитет монетарной политики Национального банка Грузии на этой неделе принял решение оставить ставку монетарной политики неизменной на уровне 8%. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 18,9 миллиарда лари. Распределение кредитов с плавающей ставкой: При этом НПО ожидает повышения цен и ухудшения положения граждан в связи с вероятным ростом цен из-за конфликта на Ближнем Востоке и роста средних процентных ставок, по причине внутренней политической нестабильности и высоких рисков для банков. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
экономика, грузия, новости, ближний восток, кредит, ставка рефинансирования
экономика, грузия, новости, ближний восток, кредит, ставка рефинансирования
Сколько кредитов в Грузии привязаны к ставке монетарной политики
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. От ставки рефинансирования в Грузии зависят выплаты по 241,3 тысячи кредитам с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии на этой неделе принял решение оставить ставку монетарной политики неизменной на уровне 8%. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 18,9 миллиарда лари.
Распределение кредитов с плавающей ставкой:
Потребительский – 5,9 млрд лари
Ипотечный – 3,7 млрд лари
Бизнес-кредиты – 3,3 млрд лари.
При этом НПО ожидает повышения цен и ухудшения положения граждан в связи с вероятным ростом цен из-за конфликта на Ближнем Востоке и роста средних процентных ставок, по причине внутренней политической нестабильности и высоких рисков для банков.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.