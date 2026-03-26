Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260326/ukrainskiy-krizis-i-ego-posledstviya-v-tbilisi-obsudili-vyzovy-dlya-gruzii-297819020.html
Украинский кризис и его последствия: в Тбилиси обсудили вызовы для Грузии
Украинский кризис и его последствия: в Тбилиси обсудили вызовы для Грузии
Sputnik Грузия
Эксперты и политологи в Тбилиси рассмотрели влияние украинского кризиса на региональную безопасность, экономику и внешнюю политику Грузии в условиях... 26.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-26T16:38+0400
2026-03-26T16:53+0400
мультимедиа
видео
грузия
политика
тбилиси
фотоленты
новости грузии в фотографиях
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1a/297809867_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1308f4d6a2cd0f3547dc04dbef694df9.jpg
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1a/297809867_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_c5f6aa1009599f9f57d11a746d00fb45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Украинский кризис и его последствия: в Тбилиси обсудили вызовы для Грузии

16:38 26.03.2026 (обновлено: 16:53 26.03.2026)
Подписаться
Эксперты и политологи в Тбилиси рассмотрели влияние украинского кризиса на региональную безопасность, экономику и внешнюю политику Грузии в условиях меняющегося мирового порядка
В Тбилиси прошел круглый стол "Украинский кризис – влияние на Грузию и последствия для мира", организованный газетой "Свободная Грузия".
В дискуссии приняли участие политолог, конфликтолог Лали Морошкина, международный журналист Георгий Джабишвили, историк, политолог Гиги Маглакелидзе, руководитель Центра стратегического планирования, политтехнолог, доктор наук Леван Мамаладзе и директор Центра исследований комплексных проблем развития Грузии Леван Метревели.

Участники обсудили трансформацию регионального баланса сил после 2022 года, изменения экономических связей страны и возможные сценарии внешнеполитического развития.
Особое внимание эксперты уделили вопросам безопасности, отношениям с соседними государствами и роли диалога в условиях международной напряженности. По их мнению, подобные встречи помогают не только выявлять ключевые проблемы, но и формировать основу для будущего сотрудничества.
© photo: Sputnik / Stringer

Участники круглого стола собрались в Тбилиси для обсуждения влияния украинского кризиса на регион.

1/10
Эксперты провели дискуссию о новых вызовах безопасности на Южном Кавказе.

2/10
В ходе встречи обсуждались изменения баланса сил после 2022 года.

3/10
Спикеры поделились мнениями о трансформации экономических связей Грузии.

4/10
Участники проанализировали влияние кризиса на отношения с Россией, Украиной и ЕС.

5/10
В центре внимания оказался вопрос внешнеполитической стратегии Грузии.

6/10
Эксперты обсудили роль диалога в условиях глобальной поляризации.

7/10
Лали Морошкина выступила с оценкой влияния социальных медиа на политику.

8/10
Участники подчеркнули важность экспертных площадок для обмена мнениями.

9/10
Дискуссия завершилась выводами о необходимости продолжения диалога и сотрудничества.

10/10
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0