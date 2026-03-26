Визит первой леди Грузии в США продолжается: встречи

В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контактов на высшем уровне пока нет 26.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-26T11:33+0400

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Семейные ценности стали главной темой встречи первой леди Грузии Тамар Багратиони с президентом "Института женского здоровья" Валери Хабер и президентом "Всемирного конгресса семей" Брайаном С. Брауном.По инициативе Мелании Трамп в Вашингтоне прошла первая конференция "Строим будущее вместе" (Fostering the Future Together), в которой приняли участие супруги глав государств 45 стран.По данным администрации президента, первая леди Грузии рассказала об особой роли семейных ценностей в грузинской культуре и обсудила вопросы семейного здоровья.В свою очередь президент "Всемирного конгресса семей" отметил, что американцы должны обязательно приобщиться к грузинской культуре."Я надеюсь, что еще больше американцев посетят Грузию и испытают удивительное гостеприимство, приобщатся к христианским корням Грузии и грузинскому характеру – это все то, что американцы обязательно должны увидеть. Соединенные Штаты Америки должны иметь тесные отношения с Грузией. Я надеюсь, что это скоро произойдет", – заявил Брайан С. Браун.А президент "Института женского здоровья" Валери Хабер отметила, что с нетерпением ждет сотрудничества."Сегодня мы говорили о женщинах, детях и семьях, а также о процессах, которые развиваются в Грузии, и на которых другие страны должны многому научиться. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами, это был действительно очень запоминающийся вечер", – заявила Хабер.Кроме того, Багратиони получила возможность провести двусторонние встречи с первыми леди разных стран.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Ограничения, уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключения нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

