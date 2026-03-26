Высокие технологии доберутся до армии Грузии: меняются правила призыва на срочную службу

С 2026 года повестка, присланная по SMS или опубликованная на сайте Сил обороны, будет официально считаться врученной

2026-03-26T11:59+0400

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Призывников будут призывать на военную службу при помощи компьютерных технологий, соответствующие поправки в Кодекс обороны Грузии уже поступили в парламент Грузии.На срочную службу в Силах обороны Грузии в 2026 году планируется призвать 5,8 тысячи лиц в возрасте от 18 до 27 лет. Призывников отбирает компьютерная система из общего списка в случайном порядке.Согласно поправкам, помимо классической системы призыва в армию – вручения повесток, Силы обороны смогут воспользоваться альтернативными способами.Согласно новым правилам, уведомление о призыве на срочную службу может быть отправлено призывнику по электронной почте или коротким текстовым сообщением на номер телефона.Если же повестку вручить невозможно, а призывник не ответит на SMS и электронные письма, повестку опубликуют на сайте Сил обороны Грузии, и она будет считаться переданной через семь дней после опубликования. В этом случае призывник все равно обязан явиться в орган призыва в течение 10 дней после передачи повестки.Аналогичным способом будет осуществляться и постановка на учет для призыва в Силы обороны.Срочная служба в Грузии оплачивается и включает отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы:Призыв осуществляется в течение года поэтапно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

