За финансовые преступления в Грузии задержали 30 человек в семи регионах

По данным Следственной службы, речь идет о фактах незаконной предпринимательской деятельности и присвоении государственных земель 26.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в различных регионах задержали и привлекли к ответственности за финансовые преступления 30 человек по семи различным уголовным делам, говорится в сообщении ведомства. В частности, по данным Следственной службы, речь идет о фактах незаконной предпринимательской деятельности и присвоении государственных земель. В частности, в регионах Шида Картли, Имерети, Мцхета-Мтианети и Кахети были выявлены факты добычи и реализации полезных ископаемых в основном песка и гравия без соответствующего разрешения и лицензии. В общей сложности незаконно было добыто 1,5 миллиона кубометров полезных ископаемых, а ущерб, нанесенный окружающей среде, достиг 21,9 миллиона лари. Также следствие установило факты мошеннического завладения государственными землями группой лиц. Речь идет о завладении в разных регионах 20,2 тысячи квадратных метров земли на сумму более 2,1 миллиона лари. Задержанным по этим делам грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

