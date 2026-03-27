Венгрия перекрыла газ Украине и тем самым подписала два смертных приговора

Европейские политические элиты давно не скрывают, что продолжают поддерживать Киев в надежде на крах России 27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T21:28+0400

Однако у самого Евросоюза таймер обратного отсчета тикает гораздо быстрее — и причиной тому собственная политика в рамках украинского кризиса. Виктор Орбан официально сообщил, что Венгрия полностью останавливает поставки природного газа на Украину, причем запрет будет сохраняться до тех пор, пока Киев не восстановит прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", пишет колумнист РИА Новости.Многие гадали, перейдет ли Венгрия от словесных угроз к прямым действиям, и теперь, когда газовый вентиль перекрыт, на одной чаше весов лежит сохранение Евросоюза в его текущей форме, а на другой — политическая карьера и, возможно, даже жизнь Виктора Орбана.Отношения Киева и Будапешта были относительно ровными до середины нулевых годов, когда грянул первый "оранжевый" Майдан, в результате которого к власти с грубым нарушением конституции пришел Виктор Ющенко. Правивший до этого десять лет Леонид Кучма старался поддерживать умеренно спокойные отношения и на востоке, и на западе, что позволяло снимать максимальные экономические и финансовые сливки. Хотя в период его правления и начался подъем националистических настроений, резкий их всплеск с открытыми проявлениями русофобии произошел именно после избрания Ющенко. Он привел во власть большое количество западноукраинских ультранационалистов, из-за чего произошла радикализация внутренней политики по отношению к правам национальных меньшинств. Если не учитывать русскоязычных, то вторыми по степени давления стали венгры, исторически проживающие в районах Закарпатья и имеющие ярко выраженную национальную самоидентификацию.Именно тогда градус украинско-венгерских отношений резко пошел вниз. Будапешт очень ревностно относится к защите своей диаспоры на Украине (второй по величине после Румынии), этническим венграм системно выдавались документы для упрощенной натурализации и ускоренного пересечения границы. Националистов в Киеве изрядно раздражали венгерские вывески во всех присутственных местах Чопа, Хуста, Берегово и Виноградово, как и местное население, говорившее на родном языке и — в лучшем случае — на русском. Поскольку Будапешт упорно гнул свою линию по данному направлению, "оранжевые" начали использовать газовый шантаж. Киев и до этого любил демонстративно прикрутить вентиль транзитного газопровода, но с назначением на пост премьер-министра Юлии Тимошенко эта практика стала постоянной и все более радикальной. Уже в 2005 году Киев осознанно подвел венгерскую экономику практически к коллапсу, устроив очередную газовую войну с Россией, под этим соусом перекрыв поставки на Запад.Евромайдан 2013-2014 годов отправил украино-венгерские отношения на дно, а команда Зеленского опустила их еще ниже. Нет смысла воспроизводить хронику обоюдной пикировки Киева и Будапешта — она хорошо известна. Два последних ключевых события, запустивших маховик игры с максимальными ставками, — это подрыв Украиной газоизмерительной станции "Суджа" и демонстративное перекрытие южной ветки "Дружбы". Все это сопровождалось предельно хамскими заявлениями лично Зеленского и украинского МИД в адрес Венгрии.Команда Орбана пыталась апеллировать в правовом поле. Были опубликованы секретные протоколы, подписанные в рамках согласования 17-го пакета антироссийских санкций. По их условиям Украина гарантировала бесперебойную прокачку нефти и газа из России, а Евросоюз обещал не вводить никаких ограничений на импорт российских углеводородов без предварительного согласия Венгрии. Оба обязательства были нарушены, потому не стоит удивляться всем последующим выпадам Орбана и его команды.В ответ на возмущение Будапешта перекрытием "Дружбы" коллективный Брюссель старательно притворялся слепоглухонемым инвалидом, но все резко изменилось после начала американо-израильской операции против Ирана и блокировки Ормузского пролива. Европу за две недели накрыл такой ресурсный и топливный кризис, что Эммануэль Макрон лично потребовал запустить "Дружбу". Киев требование проигнорировал, и Будапешт таки перекрыл поставки газа, правда, сохранил экспорт электроэнергии. Слишком уж прибыльный это бизнес, оплачиваемый из кармана нелюбимого ЕС.Нужно понимать, что Венгрия, усвоив уроки обоих Майданов, давно озаботилась резервным маршрутом поставок и старательно строила интерконнектор через Сербию от магистрали "Турецкого потока", по которому поставлялся тот же российский метан. Первое февраля 2022 года (то есть еще до начала СВО) министр иностранных дел Петер Сийярто объявил историческим днем, когда Венгрия впервые начала не покупать, а поставлять газ на Украину. К слову, основное отличие экспорта газа и электроэнергии заключается в том, что мегаватты в сторону Киева уходят от частных компаний, а поставки газа обеспечивала государственная FGSZ Zrt. (MOL Group). Так что решение о блокировке — сугубо политическое.Теперь Орбан идет ва-банк, взвинтив ставки до предела.Двенадцатого апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые определят не только судьбу страны, но и шансы на выживание Европы как политического блока. В настоящий момент партия "Фидес", которую представляет Орбан, не имеет явного преимущества. Главным конкурентом выступает правоцентристская партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Кардинальное различие этих сил — в политических предпочтениях. "Тиса" — это откровенно евроориентированная партия, яро поддерживающая проукраинский и антироссийский курс. ЕС сейчас активно накачивает ее деньгами, проводя широкую кампанию против Орбана, помогает и Украина. По информации из открытых источников известно, что представителей "Тисы" тепло привечают в украинском посольстве в Сербии, где их обучают организации массовых протестов. Курирует работу украинский посол Александр Литвиненко, до этого возглавлявший Службу внешней разведки. Никто особо не скрывает, что оппозицию готовят к варианту силового захвата власти.Евросоюзу нужно сместить Орбана любой ценой, и дело тут, внезапно, вовсе не в России. Венгерского премьера открыто называют "американским глазом" внутри Европы, а отношения трамповского Вашингтона и Брюсселя чрезвычайно далеки от дружеских. На днях Белый дом анонсировал визит Джей ди Вэнса в Будапешт, причем не скрывается, что целью поездки является показательная поддержка со стороны США. Визит состоится 7-8 апреля, то есть в считаные дни до выборов.Если Орбан проиграет, Евросоюз сохранит свою монолитность и постарается противостоять американской политике. Если "Фидес" победит, Венгрия продолжит идти вразрез с европейским курсом, усиливая центробежные процессы, дополнительный импульс которым также придает Словакия. В оставшиеся две недели будут решаться и судьба Европы, и судьба лично Виктора Орбана — ведь Украина открыто угрожает жизни венгерского премьера и пятерых его детей.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

