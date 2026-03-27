Частные компании в Грузии должны обновить регистрационные данные

Из 1,1 миллиона зарегистрированных в Грузии бизнес-субъектов активный статус имеют только 26,7% 27.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Первого апреля истекает срок обновления регистрационных данных частными компаниями, в том числе и индивидуальными предпринимателями, которые были зарегистрированы в Грузии до 1 января 2022 года. Обновление регистрационных данных является частью новшеств, внесенных в закон "О предпринимательстве", которые должны были вступить в силу 1 апреля 2025 года, позже срок для повторной регистрации был продлен на год. По последним данным Национальной службы статистики Грузии, из 1,1 миллиона зарегистрированных в Грузии бизнес-субъектов активный статус имеют только 26,7%, Согласно данным "Сакстата", из всего зарегистрированного бизнеса 60,5% – это индивидуальные предприниматели, на втором месте – общества с ограниченной ответственностью, а на третьем – акционерные общества. При этом из 667,3 тысячи зарегистрированных индивидуальных предпринимателей активную деятельность ведут только 201,1 тысячи. А вот из общего числа ООО, которых в Грузии зарегистрировано около 377 тысяч, активный статус есть только у 85 тысяч. Среди 3,2 тысячи зарегистрированных акционерных обществ активный статус есть у 844. В Грузии очень простая процедура регистрации бизнеса, которую можно осуществить за один день при наличии регистрации в стране. Проще всего зарегистрировать индивидуальное предпринимательство, в этом случае достаточно заявления с указанием кода деятельности. Для регистрации ООО или АО нужно представить также устав компании.

