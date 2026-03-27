Что мы едим? В Грузии закрыли подпольное производство икры
Что мы едим? В Грузии закрыли подпольное производство икры
В соответствии с законодательством, бизнес-оператор оштрафован, а производство приостановлено до устранения всех нарушений 27.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-27T15:51+0400
2026-03-27T16:27+0400
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии выявило нелегальное предприятие по производству рыбной продукции в районе Гори (регион Шида Картли). По информации агентства, в ходе внеплановой проверки инспекторы обнаружили, что физическое лицо в селе Каралети занималось производством икры без регистрации в реестре экономической деятельности и без официального разрешения. Продукция готовилась к последующей продаже, однако на объекте выявлены как критические, так и некритические нарушения, включая нарушение правил информирования потребителей о продуктах. В соответствии с законодательством, бизнес-оператор оштрафован, а производство приостановлено до устранения всех нарушений. Национальное агентство продовольствия призывает всех предпринимателей строго соблюдать нормы безопасности продуктов и проходить обязательные процедуры перед началом деятельности.
грузия, новости, происшествия, гори, шида картли, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, происшествия, гори, шида картли, национальное агентство продовольствия грузии

Что мы едим? В Грузии закрыли подпольное производство икры

15:51 27.03.2026 (обновлено: 16:27 27.03.2026)
© photo: Sputnik / Evgeny Biatov / Красная икра
Красная икра - Sputnik Грузия, 1920, 27.03.2026
В соответствии с законодательством, бизнес-оператор оштрафован, а производство приостановлено до устранения всех нарушений
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии выявило нелегальное предприятие по производству рыбной продукции в районе Гори (регион Шида Картли).
По информации агентства, в ходе внеплановой проверки инспекторы обнаружили, что физическое лицо в селе Каралети занималось производством икры без регистрации в реестре экономической деятельности и без официального разрешения.
Продукция готовилась к последующей продаже, однако на объекте выявлены как критические, так и некритические нарушения, включая нарушение правил информирования потребителей о продуктах.
В соответствии с законодательством, бизнес-оператор оштрафован, а производство приостановлено до устранения всех нарушений.
Национальное агентство продовольствия призывает всех предпринимателей строго соблюдать нормы безопасности продуктов и проходить обязательные процедуры перед началом деятельности.
