Что мы едим? В Грузии закрыли подпольное производство икры
В соответствии с законодательством, бизнес-оператор оштрафован, а производство приостановлено до устранения всех нарушений 27.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-27T15:51+0400
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии выявило нелегальное предприятие по производству рыбной продукции в районе Гори (регион Шида Картли). По информации агентства, в ходе внеплановой проверки инспекторы обнаружили, что физическое лицо в селе Каралети занималось производством икры без регистрации в реестре экономической деятельности и без официального разрешения. Продукция готовилась к последующей продаже, однако на объекте выявлены как критические, так и некритические нарушения, включая нарушение правил информирования потребителей о продуктах. В соответствии с законодательством, бизнес-оператор оштрафован, а производство приостановлено до устранения всех нарушений. Национальное агентство продовольствия призывает всех предпринимателей строго соблюдать нормы безопасности продуктов и проходить обязательные процедуры перед началом деятельности.
15:51 27.03.2026 (обновлено: 16:27 27.03.2026)
