Что мы едим? В Грузии закрыли подпольное производство икры

Что мы едим? В Грузии закрыли подпольное производство икры

В соответствии с законодательством, бизнес-оператор оштрафован, а производство приостановлено до устранения всех нарушений

2026-03-27T15:51+0400

2026-03-27T15:51+0400

2026-03-27T16:27+0400

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии выявило нелегальное предприятие по производству рыбной продукции в районе Гори (регион Шида Картли). По информации агентства, в ходе внеплановой проверки инспекторы обнаружили, что физическое лицо в селе Каралети занималось производством икры без регистрации в реестре экономической деятельности и без официального разрешения. Продукция готовилась к последующей продаже, однако на объекте выявлены как критические, так и некритические нарушения, включая нарушение правил информирования потребителей о продуктах. В соответствии с законодательством, бизнес-оператор оштрафован, а производство приостановлено до устранения всех нарушений. Национальное агентство продовольствия призывает всех предпринимателей строго соблюдать нормы безопасности продуктов и проходить обязательные процедуры перед началом деятельности.

гори

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, гори, шида картли, национальное агентство продовольствия грузии