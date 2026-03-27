Лучший футболист страны обеспечил преимущество в два мяча, однако сборная Израиля сумела совершить камбэк всего за три минуты, воспользовавшись потерей... 27.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-27T12:11+0400
Дубль Кварацхелия не спас: Грузия упустила победу над Израилем
10:45 27.03.2026 (обновлено: 12:11 27.03.2026)
Лучший футболист страны обеспечил преимущество в два мяча, однако сборная Израиля сумела совершить камбэк всего за три минуты, воспользовавшись потерей концентрации грузинской обороны
ТБИЛИСИ, 27 марта — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Израиля в товарищеском матче в Тбилиси – 2:2. Главным героем встречи стал новый капитан грузинской команды Хвича Кварацхелия, оформивший дубль.
Перед началом матча на стадионе имени Михаила Месхи вице-президент Федерации футбола Грузии Александре Иашвили вручил Кварацхелия награду "Лучший футболист Грузии 2025 года".
Сама встреча началась с минуты молчания в память о Католикосе-Патриархе всея Грузии Илие II.
Главный тренер грузинской команды Вилли Саньоль выпустил на поле двух дебютантов в центре защиты – Луку Гадрани и Илью Бериашвили. В отсутствие травмированного Георгия Кочорашвили французский специалист проверил и третьего новобранца - Гизи Мамагеишвили.
Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, которое удалось воплотить в гол на 36-й минуте. Кварацхелия открыл счет и вывел сборную Грузии вперед.
После перерыва лидер грузинской команды вновь оказался в центре внимания. На 54-й минуте Кварацхелия оформил дубль и, казалось, приблизил хозяев к победе.
Однако сборная Израиля сумела быстро вернуться в игру. Сначала на 61-й минуте отличился Гай Мизрахи, сокративший отставание до минимума. Спустя три минуты Омри Гандельман восстановил равновесие и установил окончательный счет – 2:2.
Таким образом, именно отрезок после второго гола Кварацхелия стал переломным в матче: преимущество сборной Грузии в два мяча было упущено всего за несколько минут.
Для Кварацхелия эта игра стала особенной сразу по нескольким причинам: новый капитанский статус, индивидуальная награда перед стартовым свистком и дубль в домашнем матче.
Следующий товарищеский матч сборная Грузии проведет 29 марта в Каунасе против команды Литвы.