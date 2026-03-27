Дубль Кварацхелия не спас: Грузия упустила победу над Израилем

Лучший футболист страны обеспечил преимущество в два мяча, однако сборная Израиля сумела совершить камбэк всего за три минуты, воспользовавшись потерей... 27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T10:45+0400

ТБИЛИСИ, 27 марта — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Израиля в товарищеском матче в Тбилиси – 2:2. Главным героем встречи стал новый капитан грузинской команды Хвича Кварацхелия, оформивший дубль.Перед началом матча на стадионе имени Михаила Месхи вице-президент Федерации футбола Грузии Александре Иашвили вручил Кварацхелия награду "Лучший футболист Грузии 2025 года".Сама встреча началась с минуты молчания в память о Католикосе-Патриархе всея Грузии Илие II.Главный тренер грузинской команды Вилли Саньоль выпустил на поле двух дебютантов в центре защиты – Луку Гадрани и Илью Бериашвили. В отсутствие травмированного Георгия Кочорашвили французский специалист проверил и третьего новобранца - Гизи Мамагеишвили.Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, которое удалось воплотить в гол на 36-й минуте. Кварацхелия открыл счет и вывел сборную Грузии вперед.После перерыва лидер грузинской команды вновь оказался в центре внимания. На 54-й минуте Кварацхелия оформил дубль и, казалось, приблизил хозяев к победе.Однако сборная Израиля сумела быстро вернуться в игру. Сначала на 61-й минуте отличился Гай Мизрахи, сокративший отставание до минимума. Спустя три минуты Омри Гандельман восстановил равновесие и установил окончательный счет – 2:2.Таким образом, именно отрезок после второго гола Кварацхелия стал переломным в матче: преимущество сборной Грузии в два мяча было упущено всего за несколько минут.Для Кварацхелия эта игра стала особенной сразу по нескольким причинам: новый капитанский статус, индивидуальная награда перед стартовым свистком и дубль в домашнем матче.Следующий товарищеский матч сборная Грузии проведет 29 марта в Каунасе против команды Литвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

