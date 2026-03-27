https://sputnik-georgia.ru/20260327/finansovyy-sektor-gruzii-pokazal-svoyu-ustoychivost-i-privlek-interes-vsego-mira--premer-297826810.html

Финансовый сектор Грузии показал свою устойчивость и привлек интерес всего мира – премьер

Sputnik Грузия

На конференции BACEE участники обсуждают последние тенденции в банковском и финансовом секторах, а также внедрение современных технологий в банковские системы

2026-03-27T12:52+0400

экономика

грузия

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/19/296341841_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_7b3a2fb4ecb287294e65cd06ee752c24.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Финансовый сектор Грузии, сохранив устойчивость перед международными вызовами, привлекает интерес всего мира, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на 51-й международной конференции Банковской ассоциации Центральной и Восточной Европы (BACEE).BACEE – некоммерческая ассоциация, основанная в 1996 году для поддержки развития финансового сектора, обеспечения стабильности и обмена опытом в странах Центральной и Восточной Европы.По его словам, этому также способствует гибкая и прозрачная нормативно-правовая база финансового сектора Грузии, соответствующая международным стандартам.По заявлению Кобахидзе, наряду с развитием банковского сектора развиваются и рынки капитала Грузии."Растет интерес как к государственным, так и к корпоративным облигациям, что способствует диверсификации источников финансирования. Вместе эти усилия формируют более динамичную, конкурентоспособную и ориентированную на будущее финансовую экосистему, открывая новые возможности для устойчивого роста инвестиций", – отметил Кобахидзе.По его словам, уверенность в экономических перспективах Грузии была очевидна при выпуске еврооблигаций в этом году, когда международный спрос превысил предложение в пять с половиной раз."Этот успех тесно связан с сильным финансовым сектором, который является основой экономики и обеспечивает стабильность и доступ к финансам. Сегодня сектор состоит из 19 банков, в том числе трех цифровых и двух микробанков. Они сохраняют прочные позиции по капиталу и ликвидности. Качество активов также остается высоким, что способствует устойчивому экономическому росту", – сказал Кобахидзе.На конференции участники обсуждают последние тенденции в банковском и финансовом секторах, а также внедрение современных технологий в банковские системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

