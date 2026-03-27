"Грузинское и антигрузинское": Папуашвили обозначил главный ориентир для общества
Шалва Папуашвили призвал общество отказаться от внешних идеологических ярлыков в пользу национальных интересов 27.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-27T14:54+0400
ТБИЛИСИ, 27 марта — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в условиях меняющегося международного порядка главным ориентиром для грузинского общества должны оставаться собственные национальные интересы, а не внешние идеологические рамки.Так Папуашвили в эфире "Имеди LIVE" прокомментировал подход, которого, по его словам, должно придерживаться грузинское общество на фоне международных потрясений и внутренней политической полемики.По его словам, любые изменения международного порядка всегда проходят болезненно, однако грузинское общество уже не раз проходило через тяжелые исторические этапы и накопило опыт, который должен помочь стране и в нынешней ситуации. Отдельно Папуашвили коснулся кампании против Церкви и Патриарха, заявив, что попытки дискредитации Церкви и навешивания на нее ярлыков начались еще в 2004 году. По его оценке, тогда же в политический оборот были введены обвинения в "антизападности" и "пророссийскости", которые использовались как инструмент давления на традиционные общественные институты.Как отметил председатель парламента, в подобных кампаниях ставка делается на разрушение общественных табу и вывод в публичное пространство групп, готовых к оскорблениям и атакам на наиболее чувствительные для общества темы. По его словам, особое возмущение вызывает то, что в дни траура отдельные лица позволяли себе действия и высказывания, которые, по его мнению, противоречат грузинской традиции и представлениям о допустимом.Тем самым председатель парламента вновь обозначил линию, в которой вопросы внутренней устойчивости, отношения к Церкви и оценки внешнего влияния увязываются с более широкой темой суверенитета и защиты национальных интересов Грузии.
