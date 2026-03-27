Какой сегодня церковный праздник: 27 марта 2026

27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Венедикт НурсийскийПо церковному календарю 27 марта поминают преподобного Венедикта Нурсийского, основателя западного монашеского ордена бенедиктинцев.Родился будущий святой в знатной римской семье в итальянском городе Нурсии в 480 году. В юности его отправили на учебу в Рим, но вскоре он покинул город, сбежав от столичной суеты, так и не закончив обучение.С группой благочестивых людей он поселился в Аффиде, местечке в горах, расположенном неподалеку от Субиако. В это время Венедикту было около 20 лет.Через некоторое время он захотел жить отшельником и поселился в пещере возле искусственного озера на реке Анио, где провел три года.Монахи одного из окрестных монастырей уговорили Венедикта возглавить их общину после смерти настоятеля, но слишком строгие его представления о монашеской жизни им не понравились, и он снова вернулся в пещеру.Зависть и интриги местных монахов вынудили преподобного в 530-м переселиться на юг – он основал на горе Кассино знаменитый монастырь Монте-Кассино.Именно для общины Монте-Кассино, положившей начало ордену, названному впоследствии орденом бенедиктинцев, преподобный составил свой знаменитый устав, ставший фундаментом всего западного монашества.Преподобный, по преданию, воскресил молитвой сына крестьянина из соседней деревни, который принес к монастырю умершего мальчика.Умер преподобный в Монте-Кассино примерно в 547 году. Покровителем Европы папа Павел VI провозгласил святого Венедикта в 1964-м.Епископ ЛампсакийскийПо церковному календарю 27 марта поминают Евсхимона Исповедника, епископа Лампсакийского, который пострадал за иконопочитание при императоре Феофиле (829-842).Жил Евсхимон Исповедник в IX веке на берегу Дарданельского пролива в Малой Азии. Добродетельной жизнью он отличался с юности, приняв постриг и предавшись всем сердцем православной вере, он достиг высоты епископского сана.Исповедника за богоугодную жизнь Господь наградил даром чудотворения. Молитвой он воскресил умершего младенца, страх внушал диким зверям, когда они пытались вредить стадам, прогоняя их одним словом, и так далее.При императоре-иконоборце Феофиле был заключен в темницу за почитание святых икон. Позже его отправили в изгнание, где он и скончался.Ростислав МстиславичПо церковному календарю 27 марта поминают благоверного великого князя Киевского и Смоленского Ростислава-Михаила Мстиславича – выдающегося государственного и церковного деятеля.Родился Ростислав в 1110 году, а в 15-летнем возрасте стал правителем Смоленска. Смоленское княжество за годы его правления совершенно преобразилось. Внутренние междоусобицы практически прекратились, благосостояние народа улучшилось, храмы строились.Смоленскую епархию Ростислав, родоначальник смоленской княжеской династии, учредил в 1136-м, а через год построил две крепости – Мстиславль и Ростиславль (ныне Рославль).Он также основал города Пропойск, Кричев, Васильев и другие. Не желая участвовать в кровопролитных войнах, он уступил Киевское княжество, которым правил некоторое время, своему дяде – Юрию Долгорукому.Князь хотел стать монахом, но не успел. Он скончался в 1167 году после продолжительной болезни. Ростислава Мстиславича похоронили Киево-Феодоровском монастыре согласно его завещанию.ИмениныПо церковному календарю 27 марта именины отмечают Венедикт, Ростислав, Михаил и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

