Лидер Азербайджана выразил соболезнования в посольстве Грузии в связи с кончиной Илии II
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни 27.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-27T13:53+0400
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Баку и выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Главу государства принял посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. Президент Алиев оставил свои слова в книге соболезнований и провел беседу с послом. "Президент отметил, что жизнь и деятельность Католикоса-Патриарха Илии II были посвящены благородным целям и продвижению межрелигиозного диалога, подчеркнув, что его память в нашей стране будет всегда чтиться с уважением", – говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана. Глава азербайджанского государства также коснулся роли Илии II в развитии традиционных дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Грузией. В свою очередь Зураб Патарадзе выразил благодарность Алиеву за визит и соболезнования. Ранее, 18 марта, Алиев направил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В своем письме азербайджанский лидер отметил, что с глубокой скорбью воспринял известие о смерти выдающегося религиозного деятеля современности. По его словам, Илия II посвятил всю свою жизнь служению благородным идеалам во имя своего народа и всего человечества. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Илию II захоронили в Сионском соборе в Тбилиси.
