Метелкина и Берулава принесли Грузии первую в истории медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава принесли Грузии первую в истории медаль ЧМ по фигурному катанию

В короткой программе спортсмены завоевали малую серебряную медаль, а в произвольной – довольствовались малой бронзовой медалью 27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T10:51+0400

2026-03-27T10:51+0400

2026-03-27T10:51+0400

ТБИЛИСИ, 27 марта — Sputnik. Впервые в истории Грузия завоевала медаль на чемпионате мира по фигурному катанию – спортивная пара Лука Берулава и Анастасия Метелкина стали серебряными призерами мирового первенства.Чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года проходит в Праге с 25 марта.За произвольную программу Берулава и Метелкина получили от судей 138,96 балла, а в сумме двух программ – 218,41, став вице-чемпионами мира, что является историческим результатом.В короткой программе спортсмены получили от судей 79,45 балла и завоевали малую серебряную медаль, а в произвольной программе – 138,96 балла, и довольствовались малой бронзовой медалью.Также в этот день перед зрителями выступили фигуристка Анастасия Губанова, занявшая шестое место в короткой программе, и одиночник Ника Эгадзе – 15-е место в короткой программе.На ЧМ Грузию представляют Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, спортивная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава, а также танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин.Чемпионат мира в Праге стал первым крупным соревнованием для фигуристов после февральских Олимпийских игр в Милане. Сборная Грузии показала на ОИ исторический результат – первое серебро в истории, которое стране принесли Лука Берулава и Анастасия Метелкина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

милан

прага

тбилиси

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, милан, прага, анастасия губанова, тбилиси, ника эгадзе