Наркотики в посылках: МВД Грузии раскрыло схему распространения наркотиков в стране
Среди задержанных – как граждане Грузии, так и России, Кыргызстана и Украины 27.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии раскрыли схему распространения наркотических средств посредством посылок из-за границы и задержали пятерых человек, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди задержанных – как граждане Грузии, так и России, Кыргызстана и Украины. Как установило следствие, задержанные получали посылки из-за рубежа с наркотическими веществами и после планировали их продавать в Грузии. Полиция из посылок и во время обыска задержанных изъяла более двух килограммов метадона, до четырех килограммов гашиша, 311 таблеток МДМА, а также марихуану, кетамин и альфа-ПВП. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
