НАТО продолжит отношения с Грузией – Марк Рютте

НАТО продолжит отношения с Грузией – Марк Рютте

Диалог – лучший из сценариев развития отношений между НАТО и Грузией 27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T11:51+0400

2026-03-27T11:51+0400

2026-03-27T11:51+0400

ТБИЛИСИ, 27 марта — Sputnik. НАТО считает целесообразным продолжать отношения с Грузией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.В 2024 году после начала т. н. проевропейских протестов некоторые страны альянса вместе с грузинской оппозицией призвали пересмотреть отношения с Грузией. В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО за 2024 год впервые были убраны формулировки о неизбежности интеграции Грузии и Украины в блок, что вызвало негодование со стороны грузинских политиков.По его словам, НАТО в отношении Грузии заняло позицию: "Лучше продолжать отношения и иметь возможность обсуждать вопросы, чем говорить "нам это не нравится" и полностью разрывать отношения".Рютте подытожил, что с учетом парламентских выборов 2024 года и последующих событий некоторые направления сотрудничества НАТО-Грузия были пересмотрены и приоритеты переопределены, в том числе отдельные части Существенного пакета НАТО-Грузия, однако сотрудничество с Грузией развивается.Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии. По мнению МИД России, НАТО хочет втянуть Грузию в опасные геополитические игры и подтолкнуть к авантюрам – это вредоносный блок для Южного Кавказа.Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО", а в 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

тбилиси

уэльс

сша

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, нато, мид россии, уэльс, сша