Равносильно самоубийству – политолог о резолюции ООН
Равносильно самоубийству – политолог о резолюции ООН
Европейские страны не могли ни поддержать, ни отклонить резолюцию, поскольку признают свою вину, но не готовы к многомиллиардным искам 27.03.2026
2026-03-27T16:45+0400
2026-03-27T16:45+0400
2026-03-27T17:11+0400
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Европейские страны и их геополитические партнеры в США не могут позволить себе поддержать политический документ, который, по сути, признает значительную часть их истории, исторических достижений и величия преступлением против человечества, заявил политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе, комментируя принятие резолюции ООН.25 марта резолюция ООН, инициированная Ганой, о признании трансатлантического рабства "тягчайшим преступлением против человечества" и призыве к выплате репараций была принята, несмотря на сопротивление со стороны Европы и США. В ходе голосования в Генеральной Ассамблее 123 страны поддержали документ, не имеющий юридически обязательной силы, но обладающий значительным политическим весом, тогда как три государства – Аргентина, США и Израиль – выступили против, а еще 52, среди которых Великобритания, страны ЕС и Грузия, воздержались.По мнению Сихарулидзе, зачастую люди не до конца понимают смысл и важность таких резолюций, поскольку колониальная политика в итоге трансформировалась в неоколониальные подходы, которые до сих пор используются Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом по отношению к различным странам и регионам.В частности, та же "Грузинская мечта" не раз заявляла о том, что современная европейская политика во многом напоминает попытку формирования в Тбилиси определенных неоколониальных установок, в рамках которых от грузинской стороны ожидается отказ от оспаривания решений Запада и их безусловное принятие.И все же, если посмотреть на распределение голосов, очевидно, что страны, имеющие более или менее позитивную динамику отношений с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом и планирующие в будущем связать свое развитие с этими центрами силы, в основном воздержались. Речь идет не только о Грузии, но и, например, об Армении. Геополитика и геополитический прагматизм в определенной мере все же перевешивают соображения исторической справедливости, подытожил грузинский политолог.Примечательно, что представитель США посчитал некорректным требовать компенсации за исторические деяния, которые в момент их совершения не считались нарушением международного права. Он также выступил против, по его словам, "циничного использования исторических преступлений как инструмента давления с целью перераспределения современных ресурсов в пользу людей и государств, лишь отдаленно связанных с их жертвами".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
европа
армения
новости, грузия, сша, тбилиси, арчил сихарулидзе, европа, оон, политика, резолюция, армения
Равносильно самоубийству – политолог о резолюции ООН
16:45 27.03.2026 (обновлено: 17:11 27.03.2026)
Европейские страны не могли ни поддержать, ни отклонить резолюцию, поскольку признают свою вину, но не готовы к многомиллиардным искам
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Европейские страны и их геополитические партнеры в США не могут позволить себе поддержать политический документ, который, по сути, признает значительную часть их истории, исторических достижений и величия преступлением против человечества, заявил политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе, комментируя принятие резолюции ООН.
25 марта резолюция ООН, инициированная Ганой, о признании трансатлантического рабства "тягчайшим преступлением против человечества" и призыве к выплате репараций была принята, несмотря на сопротивление со стороны Европы и США. В ходе голосования в Генеральной Ассамблее 123 страны поддержали документ, не имеющий юридически обязательной силы, но обладающий значительным политическим весом, тогда как три государства – Аргентина, США и Израиль – выступили против, а еще 52, среди которых Великобритания, страны ЕС и Грузия, воздержались.
"Интересна позиция Грузии, которая сама активно заявляет о насаждении Западом колониального мышления среди собственного населения. Несмотря на такие резкие формулировки, официальный Тбилиси все же решил воздержаться от поддержки резолюции, поскольку хорошо понимает, что может последовать определенная реакция со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского союза", – сказал Сихарулидзе.
По мнению Сихарулидзе, зачастую люди не до конца понимают смысл и важность таких резолюций, поскольку колониальная политика в итоге трансформировалась в неоколониальные подходы, которые до сих пор используются Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом по отношению к различным странам и регионам.
В частности, та же "Грузинская мечта" не раз заявляла о том, что современная европейская политика во многом напоминает попытку формирования в Тбилиси определенных неоколониальных установок, в рамках которых от грузинской стороны ожидается отказ от оспаривания решений Запада и их безусловное принятие.
И все же, если посмотреть на распределение голосов, очевидно, что страны, имеющие более или менее позитивную динамику отношений с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом и планирующие в будущем связать свое развитие с этими центрами силы, в основном воздержались. Речь идет не только о Грузии, но и, например, об Армении. Геополитика и геополитический прагматизм в определенной мере все же перевешивают соображения исторической справедливости, подытожил грузинский политолог.
Примечательно, что представитель США посчитал некорректным требовать компенсации за исторические деяния, которые в момент их совершения не считались нарушением международного права. Он также выступил против, по его словам, "циничного использования исторических преступлений как инструмента давления с целью перераспределения современных ресурсов в пользу людей и государств, лишь отдаленно связанных с их жертвами".