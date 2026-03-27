Равносильно самоубийству – политолог о резолюции ООН

Европейские страны не могли ни поддержать, ни отклонить резолюцию, поскольку признают свою вину, но не готовы к многомиллиардным искам 27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T16:45+0400

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Европейские страны и их геополитические партнеры в США не могут позволить себе поддержать политический документ, который, по сути, признает значительную часть их истории, исторических достижений и величия преступлением против человечества, заявил политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе, комментируя принятие резолюции ООН.25 марта резолюция ООН, инициированная Ганой, о признании трансатлантического рабства "тягчайшим преступлением против человечества" и призыве к выплате репараций была принята, несмотря на сопротивление со стороны Европы и США. В ходе голосования в Генеральной Ассамблее 123 страны поддержали документ, не имеющий юридически обязательной силы, но обладающий значительным политическим весом, тогда как три государства – Аргентина, США и Израиль – выступили против, а еще 52, среди которых Великобритания, страны ЕС и Грузия, воздержались.По мнению Сихарулидзе, зачастую люди не до конца понимают смысл и важность таких резолюций, поскольку колониальная политика в итоге трансформировалась в неоколониальные подходы, которые до сих пор используются Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом по отношению к различным странам и регионам.В частности, та же "Грузинская мечта" не раз заявляла о том, что современная европейская политика во многом напоминает попытку формирования в Тбилиси определенных неоколониальных установок, в рамках которых от грузинской стороны ожидается отказ от оспаривания решений Запада и их безусловное принятие.И все же, если посмотреть на распределение голосов, очевидно, что страны, имеющие более или менее позитивную динамику отношений с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом и планирующие в будущем связать свое развитие с этими центрами силы, в основном воздержались. Речь идет не только о Грузии, но и, например, об Армении. Геополитика и геополитический прагматизм в определенной мере все же перевешивают соображения исторической справедливости, подытожил грузинский политолог.Примечательно, что представитель США посчитал некорректным требовать компенсации за исторические деяния, которые в момент их совершения не считались нарушением международного права. Он также выступил против, по его словам, "циничного использования исторических преступлений как инструмента давления с целью перераспределения современных ресурсов в пользу людей и государств, лишь отдаленно связанных с их жертвами".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

