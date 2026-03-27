Украинский кризис, иранская война и судьба Грузии: эксперты о главных вызовах для страны

Круглый стол "Украинский кризис – влияние на Грузию и последствия для мира" собрал политологов и экспертов для обсуждения того, как глобальные потрясения... 27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T14:11+0400

По традиции мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили. Грузия в эпоху турбулентности: старые правила больше не работают Руководитель Центра стратегического планирования, политтехнолог и доктор наук Леван Мамаладзе обозначил общий контекст: мир вошел в зону турбулентности, где международное право фактически перестало действовать. "Международные нормы придуманы для маленьких народов и маленьких стран. Для больших – это просто рычаг влияния. Сейчас это тоже стерто", – констатировал он. По его оценке, украинский фактор остается ключевым для Грузии. Запад, прежде всего ЕС и Великобритания, рассматривает страну не как партнера, а как инструмент давления на Россию – в качестве буферной зоны. Именно этим объясняется нарастающее внешнее давление, в том числе санкции против грузинских медиа. Мамаладзе убежден: единственная надежда на смягчение этого давления – приход к власти в ведущих европейских странах более консервативных сил, не заинтересованных в экспорте "ценностей". До этого момента Грузия вынуждена искать баланс – активно работая одновременно с Китаем, Турцией и США. "Экспорт хаоса": уроки Майдана для Тбилиси Международный журналист Георгий Джабишвили, последние семь лет освещающий события в регионе для российских федеральных СМИ, провел прямую параллель между украинским Майданом и попытками дестабилизировать Грузию на проспекте Руставели. По его словам, технология "цветных революций" остается неизменной: внешнее финансирование, обучение молодежи противостоянию с силовыми структурами, тренинги по захвату административных зданий. В Тбилиси он лично наблюдал работу организации CANVAS – той же, что действовала на Украине перед Майданом, – причем с идентичной символикой и методичками. "Те люди, которые занимались патронажем всего происходящего на Украине, вышли и у нас на проспект Руставели. Плакаты писали по-английски – для хозяина, для тех, кто заказывает эту музыку. Западные журналисты не замечали, как в спецназ летели коктейли Молотова, зато замечали, что люди требуют европейских ценностей", – сказал Джабишвили. Он убежден, что грузинским силовым структурам удалось выстоять именно потому, что они защищали не политическую группу, а государственность. "Грузия практически без единого выстрела отстояла свои ценности, культуру и территории", – резюмировал журналист. Россия и Грузия: мяч в центре поля Политолог и конфликтолог Лали Морошкина сосредоточилась на российско-грузинских отношениях. Она высоко оценила присутствие личного представителя Владимира Путина Михаила Швыдкого на траурных мероприятиях в связи с кончиной Патриарха Илии II и сопоставила это с показательным молчанием Евросоюза. "ЕС, Европарламент, который моментально реагирует на все, что происходит в Грузии, вдруг замолчали, забыли, что Грузия скорбит", – сказала она. По ее словам, не откликнулась и Украина – несмотря на все, что Грузия сделала для нее. Морошкина убеждена: прямые переговоры с Россией – это не опция, а необходимость. "Переговоры с Россией – это главное, что сейчас для Грузии настолько важно, что это нас спасет от будущих бед. Враг не дремлет, и то, что сейчас у него тайм-аут, – это еще хуже. Потом набросятся с двойной силой. Давно пора идти на прямой диалог", – сказала она. Историк и политолог Гиги Маглакелидзе разделил эту позицию. По его убеждению, у диалога с Россией нет альтернативы. "Обязательно надо начать диалог с Россией – с любого формата: гуманитарного, спортивного, торгового, политического. Если кто-то ставит вопросительный знак рядом со словом "диалог" – с таким человеком уже не о чем говорить", – поддержал Маглакелидзе. При этом он обратил внимание на острую нехватку профессиональных кадров, способных вести такую работу. Интеллектуальный и дипломатический потенциал страны тает с каждым годом, и государство обязано его использовать не откладывая. Леван Мамаладзе добавил: разговоры о том, у кого "мяч на стороне", ни к чему не ведут. Грузия не входила в антироссийские коалиции, не поддерживала санкции, не создавала угроз – но отношения с Россией в прошлом году только ухудшились. Это тупик, из которого без новых идей и реальных подвижек не выйти. Иранский вопрос: новый центр притяжения для региона Директор Центра исследований комплексных проблем развития Грузии Леван Метревели, в свою очередь, назвал иранское направление сейчас самым важным для Грузии среди всех соседских отношений: "Иранская армия уже заявила, что 15 условий, которые выдвинули США, для них неприемлемы. И понятно почему – принятие этих условий означало бы капитуляцию. А сейчас Иран такой страной не является. У меня внутренняя убежденность: Иран не проиграет в этой войне. После ее окончания роль Ирана – не только на Ближнем Востоке, но и на Южном Кавказе – значительно вырастет". Это необходимо учитывать, говорит эксперт, в том числе потому, что тысячи этнических грузин проживают в Иране (прежде всего в Ферейдане, Исфаханской провинции) и разделяют все тяготы военного времени. Метревели призвал использовать площадку газеты "Свободная Грузия" для организации встречи с послом Ирана в Тбилиси, чтобы получить информацию из первых уст о положении дел в стране и судьбе соотечественников. Метревели также предложил несколько сценариев развития ирано-американского конфликта. Наиболее реалистичным он считает вариант, при котором США объявят о "победе" и выйдут – фактически без результата, – после чего влияние Ирана на Персидский залив и контроль над Ормузским проливом значительно усилятся. Остальные сценарии – десантный захват островов или попытка полной смены власти в Тегеране через вовлечение Турции и Азербайджана – он оценил как маловероятные, но не исключил. При любом исходе Грузия окажется под нагрузкой: через ее территорию проходит Каспийско-Черноморский коридор – один из немногих стабильных логистических маршрутов в условиях регионального хаоса. Несмотря на различие акцентов, участники круглого стола сошлись в главном: Грузия находится в точке, когда откладывать решения уже нельзя. Страна должна вести прямой диалог с Россией, трезво оценивать растущее значение Ирана, не поддаваться на попытки внешних игроков использовать ее в своих интересах – и опираться на собственный интеллектуальный и дипломатический потенциал, пока он еще есть.

