Визит представителя Госдепа США в Грузию: в центре внимания перезагрузка отношений

Среди приоритетных направлений сотрудничества названы модернизация железной дороги, строительство нового международного аэропорта и проект прокладки подводного...

2026-03-27T12:44+0400

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Власти Грузии подтвердили готовность к перезагрузке отношений с США и выводу стратегического партнерства на новый уровень, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече с представителем Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питером Андреоли.Встреча прошла в Тбилиси в рамках рабочего визита американского дипломата. Как сообщили в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества."Министр иностранных дел еще раз подтвердила стремление и готовность грузинской стороны к перезагрузке отношений с США и обновлению стратегического партнерства", – говорится в сообщении.Стороны также затронули роль США в регионе Южного Кавказа и текущие геополитические процессы. Особое внимание было уделено развитию Среднего коридора и значению Грузии как транспортного хаба между Европой и Азией.Экономический блок сотрудничества обсуждался на встрече министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили с Питером Андреоли. Стороны рассмотрели перспективы углубления торгово-экономических связей и инвестиционные возможности страны.Отдельное внимание было уделено крупным инфраструктурным проектам. В частности, американский представитель ознакомился с планами развития глубоководного порта Анаклия и посетил объект, где на месте оценил текущий прогресс и дальнейшие шаги государства.Как подчеркнула Квривишвили, грузинская сторона вновь подтвердила заинтересованность в восстановлении стратегического партнерства с США и выразила уверенность, что перезагрузка отношений положительно скажется на развитии торговли и привлечении инвестиций."Мы настроены оптимистично и рассчитываем, что наши отношения и стратегическое сотрудничество с США будут восстановлены и перезагружены", – заявила она.Среди приоритетных направлений сотрудничества названы модернизация железной дороги, строительство нового международного аэропорта и проект прокладки подводного кабеля в Черном море.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят во многом формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стало принятие в Грузии ряда законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, включая безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Однако четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии. При этом контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.

