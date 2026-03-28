Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержано 9 человек

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержано 9 человек

Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 28.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-28T16:17+0400

2026-03-28T16:17+0400

2026-03-28T16:17+0400

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Полиция Грузии в Тбилиси и регионах за последние сутки задержали девять человек, обвиняемых в преступлениях, связанных с наркотиками. Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранцы, которых обвиняют в хранении, распространении и способствовании реализации наркотических и психотропных средств. Во время обысков задержанных и мест их жительства сотрудники полиции изъяли подготовленные к реализации различные виды наркотиков, в том числе мефедрон, кокаин, морфин и марихуану. Также полиция обнаружила материалы для расфасовки наркотиков и деньги, полученные от их реализации. Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Борьба с преступлениями, связанными с наркотиками, является приоритетным направлением МВД Грузии. Только в январе 2026 года за такие преступления к ответственности привлекли 756 человек, из которых 536 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 38 – в реализации наркотиков.

тбилиси

Sputnik Грузия

наркотики, происшествия, новости, грузия, тбилиси