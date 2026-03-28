Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли"

Символическая кампания Всемирного фонда дикой природы и его партнеров напоминает о важности сохранения природы 28.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-28T13:14+0400

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли", которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Час Земли – это крупнейшая экологическая акция в мире. Символическая кампания Всемирного фонда дикой природы (WWF) и его партнеров напоминает о важности сохранения природы. Грузия вместе с остальным миром присоединится к мероприятию, и с 20:30 до 21:30 по тбилисскому времени отключится освещение государственных зданий, телевышка и подсветка местных достопримечательностей. "Любое решение, направленное на смягчение последствий изменения климата, имеет особое значение для сегодняшнего дня и нашего будущего. Защищенная окружающая среда – залог нашего безопасного будущего", – заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. Акция "Час земли" проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта, когда WWF призывает всех – частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

