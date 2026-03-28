Какой сегодня церковный праздник: 28 марта 2026

Какой сегодня церковный праздник: 28 марта 2026

По православному церковному календарю 28 марта отмечают день памяти святого Агапия и с ним семи мучеников, священномученика Александра и Никандра Египтянина

2026-03-28T01:01+0400

2026-03-28T07:08+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Агапий и семь мучениковПо церковному календарю 28 марта поминают святого Агапия и с ним семь мучеников (Пуплия, Тимолая, Ромила, Александра, Дионисия, Александра и Дионисия), пострадавших в Кесарии Палестинской во время правления Диоклетиана (284-305).Христиан при императоре Диоклетиане, отказавшихся принести жертву идолам во время одного из языческих праздников, начали публично истязать и казнить.Именно в это время мученика Тимофея сожгли на костре, а Агапия и Феклу растерзали звери (по церковному календарю их поминают 19 августа).Юноши-христиане Александр, Пуплий, Тимолай, Александр, Дионисий и иподиакон Диаспольской церкви Ромил, которые находились в это время, в толпе решили публично исповедать христианскую веру и пострадать за Христа.В знак добровольного подвига молодые люди связали себе руки и явились к правителю Урвану. Правитель, видя их молодость, тщетно пытался уговорить их отказаться от своего решения. Их бросили в темницу, где уже находились Агапий, пострадавший за веру во Христа, и Дионисий – его слуга. Все они были преданы страшным пыткам и обезглавлены.Александр СидскийПо церковному календарю 28 марта поминают священномученика Александра – иерея в Сиде, который пострадал во время гонения христиан при императоре Аврелиане (270-275).Правитель Антонин, допросив преподобного Александра, приказал жестоко его пытать. С удивительным терпением cвятой, хранимый Господом, перенес все муки и в конце был обезглавлен.А язычник Антонин начал бесноваться, когда хотел сойти с судейского места, и погиб в неистовых конвульсиях.Никандр ЕгипетскийПо церковному календарю 28 марта поминают cвятого Никандра, пострадавшего в Египте при императоре Диоклетиане (284-305).Никандр был врачом и во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане посещал заключенных в темницах, оказывал им посильную помощь, приносил пищу и хоронил умерших.Однажды он увидел тела мучеников, брошенные на съедение зверям, и стал дожидаться ночи, чтобы похоронить их. Святого заметили и подвергли страшным пыткам – заживо содрали с него кожу, а потом обезглавили. Это произошло примерно в 302 году.ИмениныПо церковному календарю 28 марта именины отмечают Алексей, Александр, Денис, Никандр и Михаил.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников