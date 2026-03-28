Кто выиграет "Евровидение-2026"? Первые прогнозы букмекеров

Пока еврофанаты только присматриваются к участникам, букмекеры уже активно делают ставки

2026-03-28T21:00+0400

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. До главного международного песенного конкурса года "Евровидение-2026" осталось меньше двух месяцев, и букмекеры уже делают первые ставки на победителя шоу. Полуфиналы Евровидения в этом году пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая в Вене (Австрия). Грузию на конкурсе представляет группа Bzikebi с англоязычной песней On Replay.Лидером на данный момент считается Финляндия. Дуэт Линды Лампениус и Пэта Паркконена с песней Liekinheitin уверенно держится на первом месте. Согласно данным букмекеров, их шансы на победу достигают примерно 25-30%.Первая пятерка в таблице букмекеров на сайте Eurovisionworld такова: Финляндия, Франция, Дания, Греция и Австралия. Далее за ними следуют Швеция, Израиль, Украина, Италия и Кипр. У Грузии 27-ое место с одним процентом на победу.Что мы знаем о Bzikebi?Участникам грузинской группы Bzikebi было всего 10 лет, когда они выиграли "Детское Евровидение" в 2008 году. "Bzikebi, одни из самых незабываемых победителей Детского Евровидения за всю 23-летнюю историю конкурса, произвели неизгладимое впечатление благодаря своей запоминающейся песне про пчел "Bzz..", которую они исполнили на вымышленном языке, жужжа по сцене в своих блестящих черно-желтых костюмах!" – говорится на официальном сайте конкурса. После победы в Лимасоле (Кипр), группа вернулась в Грузию и выпустила свой альбом "Zabuzei", который стал хитом среди молодежи по всей стране. Группа, состоящая из Георгия Шиолашвили, Мариам Татулашвили и Мариам Кикуашвили, снова оказалась в центре внимания на "Детском Евровидении 2025", где они воссоединились, чтобы выступить на шоу вне программы. Их исполнение новой песни We Don't Sleep вызвало настоящий ажиотаж в интернете, поэтому оргкомитет Общественного вещателя Грузии выбрал именно этот проект для участия уже на взрослом Евровидении в 2026 году.Напомним, в этом году будет юбилейный 70-й песенный конкурс. Шоу пройдет на самой большой крытой арене Австрии Wiener Stadthalle.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

