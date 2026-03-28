https://sputnik-georgia.ru/20260328/novak-poruchil-podgotovit-dokumenty-o-zaprete-eksporta-benzina-s-1-aprelya-297841102.html
Новак поручил подготовить документы о запрете экспорта бензина с 1 апреля
На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля 28.03.2026, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23218/06/232180634_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_95bc24ae4599dab009004217df375387.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для производителей с 1 апреля 2026 года для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка, сообщило правительство РФ по итогам совещания. На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля. При этом крупным нефтяным компаниям экспорт разрешен.При этом на рынке дизельного топлива такой ситуации, как с бензином, обычно не бывает, и его нехватки нет.Грузия завезла самый большой объем автомобильного топлива в 2024 году из России – 54% от общего объема импорта, говорится в отчете Агентства конкуренции и защиты прав потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23218/06/232180634_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_c36477d4f7354f4cbabb3d50a2c69774.jpg
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
