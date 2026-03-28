Новак поручил подготовить документы о запрете экспорта бензина с 1 апреля

На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля 28.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для производителей с 1 апреля 2026 года для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка, сообщило правительство РФ по итогам совещания. На данный момент в России действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля. При этом крупным нефтяным компаниям экспорт разрешен.При этом на рынке дизельного топлива такой ситуации, как с бензином, обычно не бывает, и его нехватки нет.Грузия завезла самый большой объем автомобильного топлива в 2024 году из России – 54% от общего объема импорта, говорится в отчете Агентства конкуренции и защиты прав потребителей.

