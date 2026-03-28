https://sputnik-georgia.ru/20260328/pilili-bez-registratsii-v-zapadnoy-gruzii-vyyavili-nezakonnye-lesopilki-297826649.html
Пилили без регистрации? В Западной Грузии выявили незаконные лесопилки
Sputnik Грузия
В ведомстве заявили, что материалы по двум фактам уже направлены в соответствующий орган, так как нарушения содержат признаки уголовного преступления 28.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-28T17:18+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
западная грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248987828_0:110:3001:1798_1920x0_80_0_0_08e6965c659725501254c044a3b20c15.jpg
тбилиси
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248987828_228:0:2772:1908_1920x0_80_0_0_66fa6d4ba94510eee44609ebb5ca4020.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТБИЛИСИ, 28 марта — Sputnik. Сотрудники Западного регионального управления департамента экологического надзора министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили нарушения в рамках борьбы с незаконным пользованием лесными ресурсами в муниципалитете Хони.
Как сообщили в департаменте, в селе Матходжи у граждан на приусадебных участках были установлены незарегистрированные ленточные и циркулярные лесопильные станки.
С территории незаконных лесопилок изъяли 21 единицу круглого леса разных пород, а также три кубометра продукции первичной переработки – досок.
Поскольку оба случая содержат признаки уголовного правонарушения, материалы были направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования.
В департаменте подчеркнули, что защита природных ресурсов остается одним из приоритетов ведомства. Только в прошлом году на территории, подконтрольной Западному региональному управлению, было выявлено более 300 фактов незаконного пользования лесом, в том числе 20 незарегистрированных лесопилок.
Экипажи департамента экологического надзора патрулируют территорию страны круглосуточно, чтобы своевременно пресекать, выявлять и предотвращать незаконное пользование лесом и другие экологические правонарушения.
В ведомстве также напомнили, что каждое сообщение, поступившее на горячую линию министерства по номеру 153, обеспечивается оперативным реагированием.