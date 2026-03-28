Пилили без регистрации? В Западной Грузии выявили незаконные лесопилки

В ведомстве заявили, что материалы по двум фактам уже направлены в соответствующий орган, так как нарушения содержат признаки уголовного преступления 28.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-28T17:18+0400

ТБИЛИСИ, 28 марта — Sputnik. Сотрудники Западного регионального управления департамента экологического надзора министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили нарушения в рамках борьбы с незаконным пользованием лесными ресурсами в муниципалитете Хони.Как сообщили в департаменте, в селе Матходжи у граждан на приусадебных участках были установлены незарегистрированные ленточные и циркулярные лесопильные станки.С территории незаконных лесопилок изъяли 21 единицу круглого леса разных пород, а также три кубометра продукции первичной переработки – досок.Поскольку оба случая содержат признаки уголовного правонарушения, материалы были направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования.Экипажи департамента экологического надзора патрулируют территорию страны круглосуточно, чтобы своевременно пресекать, выявлять и предотвращать незаконное пользование лесом и другие экологические правонарушения.В ведомстве также напомнили, что каждое сообщение, поступившее на горячую линию министерства по номеру 153, обеспечивается оперативным реагированием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

