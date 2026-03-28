Полемика вокруг избрания Патриарха не должна расколоть общество – Патриархия Грузии

Полемика вокруг избрания Патриарха не должна расколоть общество – Патриархия Грузии

Католикоса-Патриарха изберет Священный синод на расширенном соборе 28.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-28T10:52+0400

2026-03-28T10:52+0400

2026-03-28T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Обсуждения касательно избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии не должно вносить раскол в общество, заявил глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрия Джагмаидзе. Священный синод изберет нового Католикоса-Патриарха страны на заседании, которое пройдет спустя 40 дней со дня смерти Илии II, скончавшегося 17 марта. По его словам, процедура избрания патриарха подробно прописана в уставе управления Грузинской Апостольской Православной Церкви, и Синод будет строго следовать этой процедуре. "Это определенная процедура, подготовка которой возложена на местоблюстителя: 39 архиереев, членов Синода, голосуют, делая выбор между тремя названными кандидатами", – отметил Джагмаидзе. По его словам, соответствующее проведение этой необходимой процедуры – избрания нового Католикоса-Патриарха, также является достойным продолжением траура, выражения уважения к Илие II, которое общество проявило в эти дни. "Процедура не зависит от телевизионных полемик. Католикоса-Патриарха изберет Священный синод на расширенном соборе", – добавил он. Как проходят выборы ПатриархаНа заседании Священного синода будут определены три кандидата для последующего представления расширенному собранию, избирающему Католикоса-Патриарха всея Грузии. Каждый из 39 членов Священного синода имеет право выдвинуть кандидатуру, в том числе собственную. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены расширенному собранию. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца. Расширенное собрание, как и интронизация нового Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии. Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать свое мнение по поводу кандидатов в патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Кто может стать Католикосом-Патриархом Католикосом-Патриархом всея Грузии может стать только постриженный в монахи этнический грузин, архиерей Грузинской православной церкви в сане епископа или митрополита, имеющий богословское образование и достаточный церковный опыт, в возрасте не моложе 40 и не старше 70 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, андрия джагмаидзе, священный синод, грузинская православная церковь, илия второй, католикос-патриарх всея грузии илия ii