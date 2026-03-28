https://sputnik-georgia.ru/20260328/skandal-s-ekzamenami-na-prava-v-gruzii-raskryta-nezakonnaya-skhema-s-uchastiem--inspektorov-297844229.html
Скандал с экзаменами на права в Грузии: раскрыта незаконная схема с участием инспекторов
Sputnik Грузия
Обвиняемому в злоупотреблении полномочий грозит до трех лет лишения свободы 28.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-28T18:27+0400
новости
происшествия
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/11/266689963_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fd1d63f33ad49b7d1ff0756914e3925a.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Одному сотруднику Агентства обслуживания МВД Грузии предъявили обвинения, а троих – уволили за махинации во время сдачи экзаменов на получение водительских прав, сообщает МВД. В ходе расследования выяснилось, что сотрудник Службы внутренних дел, принимавший практический экзамен на водительские права, злоупотреблял своими полномочиями и намеренно отправлял кандидатов, которые срезались на практическом экзамене, на уроки к своему знакомому учителю по вождению, за что получал от того деньги.Еще три сотрудника Агентства обслуживания, по данным Генинспекции, нарушили правила выдачи прав и неверно выдали права трем гражданам. Обвиняемому в злоупотреблении полномочий грозит до трех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/11/266689963_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4711c3d82da2962dd3fcc8328342a7fd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия
15:16 28.03.2026 (обновлено: 18:27 28.03.2026)
