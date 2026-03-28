Скандал с экзаменами на права в Грузии: раскрыта незаконная схема с участием инспекторов

Скандал с экзаменами на права в Грузии: раскрыта незаконная схема с участием инспекторов

Обвиняемому в злоупотреблении полномочий грозит до трех лет лишения свободы 28.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-28T15:16+0400

2026-03-28T15:16+0400

2026-03-28T18:27+0400

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Одному сотруднику Агентства обслуживания МВД Грузии предъявили обвинения, а троих – уволили за махинации во время сдачи экзаменов на получение водительских прав, сообщает МВД. В ходе расследования выяснилось, что сотрудник Службы внутренних дел, принимавший практический экзамен на водительские права, злоупотреблял своими полномочиями и намеренно отправлял кандидатов, которые срезались на практическом экзамене, на уроки к своему знакомому учителю по вождению, за что получал от того деньги.Еще три сотрудника Агентства обслуживания, по данным Генинспекции, нарушили правила выдачи прав и неверно выдали права трем гражданам. Обвиняемому в злоупотреблении полномочий грозит до трех лет лишения свободы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, грузия