Смертность продолжает превышать рождаемость в Грузии – данные за 2025 год

Согласно данным статистики, отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года

2026-03-28T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован в 2025 году в Грузии – смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно материалам ведомства, отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии с 2020 года. По данным "Сакстата", в 2025 году в Грузии родилось около 37,9 тысячи детей, в то время как число скончавшихся достигло 44,3 тысячи человек. Отрицательный прирост населения продолжает фиксироваться в большинстве регионов Грузии, кроме Аджарии, Квемо Картли и Тбилиси. Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил 2,9 тысячи. Далее следуют регион Самегрело – Земо Сванети с убылью населения в 2,2 тысячи и регион Кахети – 1,4 тысячи. В Аджарии в 2025 году прирост населения составил 1 тысячу, в Тбилиси – 1,6 тысячи, а в Квемо Картли – 56.

