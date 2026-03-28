Тбилиси и столицу Дании свяжут прямые авиарейсы

Через аэропорт Копенгагена грузинские пассажиры смогут транзитом выбирать другие направления, поскольку этот аэропорт является одним из крупнейших транзитных... 28.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Авиакомпания Norwegian Air Sweden с июня 2026 года будет осуществлять прямые рейсы Тбилиси-Копенгаген-Тбилиси, сообщают в министерстве экономики Грузии. "Добавление направления Копенгаген-Тбилиси-Копенгаген повысит связанность Грузии со скандинавскими странами и будет способствовать увеличению туристических потоков из Северной Европы в страну", – отмечают в ведомстве. Также, по данным Минэкономики, грузинские пассажиры через аэропорт Копенгагена смогут транзитом выбирать другие направления, так как этот аэропорт является одним из крупнейших транзитных хабов в европейском регионе. Полеты будут осуществлять с 27 июня по 15 августа каждые среду и субботу, а с 15 августа – каждые среду и воскресенье. Norwegian Air Sweden – шведская авиакомпания и полностью интегрированная дочерняя компания бюджетной авиакомпании Norwegian Air Shuttle. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

