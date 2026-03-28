https://sputnik-georgia.ru/20260328/tbilisi-i-stolitsu-danii-svyazhut-pryamye-aviareysy-297843376.html
Тбилиси и столицу Дании свяжут прямые авиарейсы
Sputnik Грузия
2026-03-28T14:15+0400
грузия
новости
общество
европа
дания
тбилиси
авиасообщение в грузии
авиация
авиасообщение
авиакомпания
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0b/288955596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac92a738f1fc036f82f5ea37b7d193fd.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Авиакомпания Norwegian Air Sweden с июня 2026 года будет осуществлять прямые рейсы Тбилиси-Копенгаген-Тбилиси, сообщают в министерстве экономики Грузии. "Добавление направления Копенгаген-Тбилиси-Копенгаген повысит связанность Грузии со скандинавскими странами и будет способствовать увеличению туристических потоков из Северной Европы в страну", – отмечают в ведомстве. Также, по данным Минэкономики, грузинские пассажиры через аэропорт Копенгагена смогут транзитом выбирать другие направления, так как этот аэропорт является одним из крупнейших транзитных хабов в европейском регионе. Полеты будут осуществлять с 27 июня по 15 августа каждые среду и субботу, а с 15 августа – каждые среду и воскресенье. Norwegian Air Sweden – шведская авиакомпания и полностью интегрированная дочерняя компания бюджетной авиакомпании Norwegian Air Shuttle.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0b/288955596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_978b4eb0d07fc88ebd493b8f1891a878.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
