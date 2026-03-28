Цари, ставшие историческими символами Грузии – видео

Одним из самых знаменитых царей, правивших Грузией и ставших сегодня символами страны, известными далеко за ее пределами, является основатель Тбилиси, царь... 28.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-28T13:35+0400

Он правил страной в V веке и смог объединить разрозненные земли.Одним из великих правителей считается царь Давид IV Агмашенебели (Строитель). В XII веке он изгнал из страны вражеские полчища, сумел объединить государство, и при нем в Грузии начался “Золотой век”, длившийся до следующего столетия.Царица Тамар (1166-1213), достойно продолжила дело своего прадеда. Верховная правительница Грузии – уникальная личность, ее называли “царем” в знак великого уважения.При ней Грузия достигла пика своего могущества и расцвета в разных направлениях. В стране активно шло строительство, развивались наука и культура. Царица Тамар также способствовала распространению христианства, как и ее предки.За свои заслуги и роль в истории эти три правителя Грузии причислены к лику святых.

