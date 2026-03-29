Смертельная красота: 10 самых опасных для человека рек в мире
Река Янцзы опасна катастрофическими наводнениями, возникающими из-за проливных дождей, а также экстремальным уровнем загрязнения промышленными и бытовыми отходами.
Река Неретва в Мостаре (Босния и Герцеговина) опасна в первую очередь из-за экстремально холодной воды(даже летом температура часто не превышает +10...+12°C), сильного течения и большой глубины.
Река Нил опасна не только своими обитателями – крокодилами и гиппопотамами, здесь также высок риск заражения паразитами и инфекциями, кроме того, воды реки сильно загрязнены промышленными и хозяйственными стоками.
Волна "Поророка" – это мощная приливная волна (бор), возникающая в устье Амазонки, когда вода Атлантического океана входит в реку, заставляя ее течь вспять. Волна высотой 3-7 метров движется против течения со скоростью до 40 км/ч, преодолевая до 800 км вглубь суши. Это опасное, но популярное у экстремалов явление, часто называют "гремящей водой".
Амазонка – одна из самых опасных рек в мире из-за уникального сочетания агрессивной фауны (здесь водятся пираньи, кайманы, анаконды, ядовитые рыбы) и непредсказуемой стихии. Основные угрозы реки включают смертельные инфекции, паразитов, малярийных комаров, а также сильные течения, глубину и сезонные колебания уровня воды, делающие плавание крайне рискованным.
Река Конго – самая глубокая (более 200 м) и одна из самых опасных рек в мире из-за мощнейших водоворотов, быстрых течений и непредсказуемых перепадов глубин.
Река Рио-Тинто в Испании опасна экстремально высокой кислотностью (pH ~2) и огромной концентрацией тяжелых металлов (железо, медь, мышьяк). Этот "смертоносный коктейль" делает воду крайне токсичной для большинства форм жизни и непригодной для человека.
Гиппопотамы на реке Замбези в Зимбабве. Река опасна не только своими обитателями – крокодилами, бегемотами и акулами-быками (или тупорылыми акулами), но также крайне бурными порогами 5-го уровня сложности, рискованными для сплава.
