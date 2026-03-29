Смертельная красота: 10 самых опасных для человека рек в мире
Часто говорят, что вода – это жизнь, но порой она превращается в безжалостного хищника. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых опасных рек планеты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1d/297851693_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_69b740ff40f7133ae1becb43761e8746.jpg
Мы привыкли видеть в реках красоту и спокойствие, но за этой внешней тишиной скрывается реальная опасность. Гладкая поверхность и живописные пейзажи могут обмануть, ведь такие воды не прощают ошибок. Течение бывает быстрее, чем человек успевает среагировать, температура – опасно низкой, а дно может внезапно исчезнуть из-под ног.
Смертельная красота: 10 самых опасных для человека рек в мире

14:07 29.03.2026 (обновлено: 14:29 29.03.2026)
Часто говорят, что вода – это жизнь, но порой она превращается в безжалостного хищника. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых опасных рек планеты
Мы привыкли видеть в реках красоту и спокойствие, но за этой внешней тишиной скрывается реальная опасность. Гладкая поверхность и живописные пейзажи могут обмануть, ведь такие воды не прощают ошибок. Течение бывает быстрее, чем человек успевает среагировать, температура – опасно низкой, а дно может внезапно исчезнуть из-под ног.
© AP Photo / Greg Baker

Река Янцзы опасна катастрофическими наводнениями, возникающими из-за проливных дождей, а также экстремальным уровнем загрязнения промышленными и бытовыми отходами.

1/12
CC BY-SA 3.0 / Megaman7de / Neretva from Stari Most in Mostar

Река Неретва в Мостаре (Босния и Герцеговина) опасна в первую очередь из-за экстремально холодной воды(даже летом температура часто не превышает +10...+12°C), сильного течения и большой глубины.

2/12
CC0 / safaritravelplus /

Река Нил опасна не только своими обитателями – крокодилами и гиппопотамами, здесь также высок риск заражения паразитами и инфекциями, кроме того, воды реки сильно загрязнены промышленными и хозяйственными стоками.

3/12
© AP Photo / Paulo Santos

Волна "Поророка" – это мощная приливная волна (бор), возникающая в устье Амазонки, когда вода Атлантического океана входит в реку, заставляя ее течь вспять. Волна высотой 3-7 метров движется против течения со скоростью до 40 км/ч, преодолевая до 800 км вглубь суши. Это опасное, но популярное у экстремалов явление, часто называют "гремящей водой".

4/12
CC BY-SA 2.0 / M M / Amazonas, Kolumbien

Амазонка – одна из самых опасных рек в мире из-за уникального сочетания агрессивной фауны (здесь водятся пираньи, кайманы, анаконды, ядовитые рыбы) и непредсказуемой стихии. Основные угрозы реки включают смертельные инфекции, паразитов, малярийных комаров, а также сильные течения, глубину и сезонные колебания уровня воды, делающие плавание крайне рискованным.

5/12
CC BY-SA 4.0 / OtikolenoiL / Fleuve Congo - Mbudi Kinshasa (cropped photo)

Река Конго – самая глубокая (более 200 м) и одна из самых опасных рек в мире из-за мощнейших водоворотов, быстрых течений и непредсказуемых перепадов глубин.

6/12
CC BY-SA 4.0 / LBM1948 / Tinto River. Zalamea la Real, Huelva, Andalusia, Spain (cropped photo)

Река Рио-Тинто в Испании опасна экстремально высокой кислотностью (pH ~2) и огромной концентрацией тяжелых металлов (железо, медь, мышьяк). Этот "смертоносный коктейль" делает воду крайне токсичной для большинства форм жизни и непригодной для человека.

7/12
© AP Photo / KusumadirezaСборщик мусора на лодке собирает пригодные для переработки предметы из замусоренной реки Читарум, Западная Ява, Индонезия.
8/12
© AP Photo / Bikas DasЭкоактивисты в защитных костюмах стоят в реке Ганг с плакатами в знак протеста против загрязнения воды в реке отходами кожевенной промышленности (Калькутта, Индия).
9/12
CC BY 2.0 / cardamom / The Zambezi River near Victoria FallsРека Замбези — четвертая по длине река в Африке, образующая знаменитый водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве.
10/12
CC BY-SA 4.0 / Bernard Gagnon / Hippopotamus in the Zambezi River (cropped photo)

Гиппопотамы на реке Замбези в Зимбабве. Река опасна не только своими обитателями – крокодилами, бегемотами и акулами-быками (или тупорылыми акулами), но также крайне бурными порогами 5-го уровня сложности, рискованными для сплава.

11/12
© AP Photo / A.M. AhadРебенок плавает в реке Буриганга возле завода по переработке алюминия на окраине Дакки, Бангладеш.
12/12
