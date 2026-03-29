Дубль Микаутадзе принес победу сборной Грузии по футболу в матче против Литвы
Это 100-я победа в истории грузинской национальной футбольной команды 29.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-29T19:23+0400
2026-03-29T20:30+0400
Дубль Микаутадзе принес победу сборной Грузии по футболу в матче против Литвы
19:23 29.03.2026 (обновлено: 20:30 29.03.2026)
Это 100-я победа в истории грузинской национальной футбольной команды
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу одержала победу в товарищеском матче против Литвы в Каунасе благодаря дублю Георгия Микаутадзе – 2:0.
Это 100-я победа в истории грузинской национальной футбольной команды.
После матча против Израиля, который завершился со счетом 2:2, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль произвел четыре замены: Лаша Двали заменил Луку Лочошвили на позиции левого защитника, Ираклий Азаров заменил Георгия Цитаишвили на левом фланге, а Георгий Чакветадзе и Зурико Давиташвили вышли на поле в полузащите вместо травмированных Отара Китеишвили и Ники Гагнидзе.
Самый реальный момент в первом тайме создал Хвича Кварацхелия на 31-й минуте – вингер "Пари Сен-Жермен" опасно пробил штрафной, хозяев поля спасла штанга.
Во втором тайме хозяева поля активизировались, и Георгий Мамардашвили дважды спас грузинскую команду – сначала после опасного удара капитана балтийской команды Юстаса Ласицкаса, а затем перехватив точный пас с фланга.
Первый гол грузинская команда забила на 71-й минуте. Микаутадзе точно реализовал заработанный им пенальти. На 84-й минуте он оформил дубль, получив пас от Ники Гагнидзе, и с 23 голами обогнал Хвичу Кварацхелия в гонке за звание лучшего бомбардира команды за всю историю.