https://sputnik-georgia.ru/20260329/dubl-mikautadze-prines-pobedu-sbornoy-gruzii-po-futbolu-v-matche-protiv-litvy-297858860.html

Дубль Микаутадзе принес победу сборной Грузии по футболу в матче против Литвы

Sputnik Грузия

Это 100-я победа в истории грузинской национальной футбольной команды 29.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-29T19:23+0400

2026-03-29T20:30+0400

спорт

грузия

новости

георгий микаутадзе

хвича кварацхелия

вилли саньоль

футбол

сборная грузии по футболу

товарищеский матч

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288997168_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_1e932114cce4f76db9607bd05902630f.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу одержала победу в товарищеском матче против Литвы в Каунасе благодаря дублю Георгия Микаутадзе – 2:0. Это 100-я победа в истории грузинской национальной футбольной команды. После матча против Израиля, который завершился со счетом 2:2, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль произвел четыре замены: Лаша Двали заменил Луку Лочошвили на позиции левого защитника, Ираклий Азаров заменил Георгия Цитаишвили на левом фланге, а Георгий Чакветадзе и Зурико Давиташвили вышли на поле в полузащите вместо травмированных Отара Китеишвили и Ники Гагнидзе. Самый реальный момент в первом тайме создал Хвича Кварацхелия на 31-й минуте – вингер "Пари Сен-Жермен" опасно пробил штрафной, хозяев поля спасла штанга. Во втором тайме хозяева поля активизировались, и Георгий Мамардашвили дважды спас грузинскую команду – сначала после опасного удара капитана балтийской команды Юстаса Ласицкаса, а затем перехватив точный пас с фланга. Первый гол грузинская команда забила на 71-й минуте. Микаутадзе точно реализовал заработанный им пенальти. На 84-й минуте он оформил дубль, получив пас от Ники Гагнидзе, и с 23 голами обогнал Хвичу Кварацхелия в гонке за звание лучшего бомбардира команды за всю историю.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

