https://sputnik-georgia.ru/20260329/gruzinskie-figuristy-na-chempionate-mira---itogi-vystupleniy-297850971.html
Грузинские фигуристы на чемпионате мира – итоги выступлений
Sputnik Грузия
Единственную медаль на чемпионате мира сборной Грузии принесла спортивная пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава 29.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-29T12:23+0400
спорт
новости
грузия
прага
ника эгадзе
анастасия губанова
успехи грузинских фигуристов в мире
фигурное катание
чемпионат мира по фигурному катанию 2017
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0a/297067968_0:128:2048:1280_1920x0_80_0_0_e5861a68a4ed59f0f6066dded890ee39.jpg
прага
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0a/297067968_86:0:1963:1408_1920x0_80_0_0_1aa41e87ca95a2853dd2ee5e98d1d4e3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
12:23 29.03.2026 (обновлено: 13:44 29.03.2026)
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Представители сборной Грузии – Ника Эгадзе, а также танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин – завершили выступление на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.
В последний день соревнований Эгадзе представил произвольную программу в мужском одиночном катании и получил 169,78 балла. В короткой программе он ранее набрал 78,84 балла. По сумме двух прокатов (248,62 балла) грузинский фигурист некоторое время лидировал, однако в итоговом протоколе занял 11 место.
Чемпионом мира стал представитель США Илья Малинин. Он завоевал титул в третий раз подряд.
В соревнованиях танцевальных пар Дэвис и Смолкин после ритмического танца занимали 10 место. В произвольной программе они набрали 113,31 балла, а по сумме – 198,65 балла, сохранив десятую позицию по итогам чемпионата.
Этот результат позволит сборной Грузии получить две квоты в танцах на льду на чемпионате мира 2027 года.
Победу в танцах одержал французский дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.
Днем ранее представительница Грузии Анастасия Губанова заняла 10 место среди одиночниц.
Единственную медаль на чемпионате мира сборной Грузии принесла спортивная пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава. Выигранное ими серебро стало первым для Грузии на чемпионатах мира по фигурному катанию.