Грузинские фигуристы на чемпионате мира – итоги выступлений

Единственную медаль на чемпионате мира сборной Грузии принесла спортивная пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава 29.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-29T13:44+0400

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Представители сборной Грузии – Ника Эгадзе, а также танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин – завершили выступление на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге. В последний день соревнований Эгадзе представил произвольную программу в мужском одиночном катании и получил 169,78 балла. В короткой программе он ранее набрал 78,84 балла. По сумме двух прокатов (248,62 балла) грузинский фигурист некоторое время лидировал, однако в итоговом протоколе занял 11 место. Чемпионом мира стал представитель США Илья Малинин. Он завоевал титул в третий раз подряд. В соревнованиях танцевальных пар Дэвис и Смолкин после ритмического танца занимали 10 место. В произвольной программе они набрали 113,31 балла, а по сумме – 198,65 балла, сохранив десятую позицию по итогам чемпионата. Этот результат позволит сборной Грузии получить две квоты в танцах на льду на чемпионате мира 2027 года. Победу в танцах одержал французский дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Днем ранее представительница Грузии Анастасия Губанова заняла 10 место среди одиночниц. Единственную медаль на чемпионате мира сборной Грузии принесла спортивная пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава. Выигранное ими серебро стало первым для Грузии на чемпионатах мира по фигурному катанию.

