Иранцы грузинского происхождения погибли при атаке на Исфахан – посольство Ирана
Иранцы грузинского происхождения погибли при атаке на Исфахан – посольство Ирана
Посол Ирана также передал соболезнования грузинскому народу и подчеркнул важность сохранения памяти о погибших 29.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-29T13:29+0400
2026-03-29T13:29+0400
2026-03-29T13:29+0400
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Несколько иранских грузин – потомков переселенцев XVII века, погибли в результате недавних атак на жилые районы города Исфахан, сообщил посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани. Среди жертв – представители семей Хуциашвили, Оникашвили и Аспанашвили. О трагедии стало известно после разговора посла с губернатором Ферейдуншахра – одного из ключевых районов, населенных гражданами Ирана грузинского происхождения. Кроме того, граждане Грузии смогут лично почтить память погибших в пятницу, 3 апреля, с 10:00 до 16:00 в посольстве Ирана в Тбилиси (проспект Чавчавадзе, 80) – там будет открыта книга соболезнований. После этого ее передадут в музей Ферейдуншахра, где она станет символом исторических связей между народами. "Со своей стороны, как посол Ирана, я выражаю полную готовность к сотрудничеству в организации подобного мероприятия при участии и поддержке грузинского народа", – отметил Моджани. США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
грузия, новости, в мире, иран, сша, обострение ситуации на ближнем востоке
грузия, новости, в мире, иран, сша, обострение ситуации на ближнем востоке
Иранцы грузинского происхождения погибли при атаке на Исфахан – посольство Ирана
Посол Ирана также передал соболезнования грузинскому народу и подчеркнул важность сохранения памяти о погибших
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Несколько иранских грузин – потомков переселенцев XVII века, погибли в результате недавних атак на жилые районы города Исфахан, сообщил посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани.
Среди жертв – представители семей Хуциашвили, Оникашвили и Аспанашвили. О трагедии стало известно после разговора посла с губернатором Ферейдуншахра – одного из ключевых районов, населенных гражданами Ирана грузинского происхождения.
Посол Ирана также передал соболезнования грузинскому народу и подчеркнул важность сохранения памяти о погибших. Рассматривается возможность проведения памятного мероприятия в одном из храмов или мечетей Грузии.
Кроме того, граждане Грузии смогут лично почтить память погибших в пятницу, 3 апреля, с 10:00 до 16:00 в посольстве Ирана в Тбилиси (проспект Чавчавадзе, 80) – там будет открыта книга соболезнований. После этого ее передадут в музей Ферейдуншахра, где она станет символом исторических связей между народами.
"Со своей стороны, как посол Ирана, я выражаю полную готовность к сотрудничеству в организации подобного мероприятия при участии и поддержке грузинского народа", – отметил Моджани.
США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.