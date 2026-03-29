https://sputnik-georgia.ru/20260329/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-297859183.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на холмистых и горных районах – развитие оползнево-селевых процессов 29.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-29T22:31+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23732/40/237324015_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_52ed97d43de9a890cbda53f8b0499647.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Синоптики 30 и 31 марта прогнозируют дожди и сильный ветер по всей территории Грузии, в высокогорных районах ожидаются туман, метели и лавиноопасность, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В связи с ухудшением видимости и лавиноопасной ситуацией на отдельных участках дорог возможно ограничение движения транспорта. Сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на холмистых и горных районах – развитие оползнево-селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний. Агентство рекомендует водителям и жителям горных районов соблюдать осторожность и следить за обновлениями прогноза погоды.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23732/40/237324015_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_2a6350feaf39cb346df00bf3b4e4e831.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Синоптики 30 и 31 марта прогнозируют дожди и сильный ветер по всей территории Грузии, в высокогорных районах ожидаются туман, метели и лавиноопасность, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В связи с ухудшением видимости и лавиноопасной ситуацией на отдельных участках дорог возможно ограничение движения транспорта.
Сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а на холмистых и горных районах – развитие оползнево-селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний.
Агентство рекомендует водителям и жителям горных районов соблюдать осторожность и следить за обновлениями прогноза погоды.