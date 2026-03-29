Минсельхоз Грузии создаст отраслевые советы для развития агросектора
В рамках программы "Посади будущее" уже профинансировано создание более 300 гектаров персиковых садов на сумму 1,6 млн лари 29.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-29T20:25+0400
20:25 29.03.2026 (обновлено: 20:40 29.03.2026)
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии планирует создать отраслевые советы для содействия развитию и экспорту сельхозпродукции, заявил министр Давид Сонгулашвили по итогам встречи с фермерами и экспортерами.
Такие советы будут регулярно собираться для оперативного выявления проблем в отрасли и выработки решений. Министр намерен лично участвовать в заседаниях раз в три месяца, а его заместители – проводить встречи ежемесячно.
"Постоянное взаимодействие между государством и частным сектором создает основу для принятия более эффективных и целенаправленных решений. Формат прямых встреч позволяет нам точно выявлять существующие проблемы и планировать соответствующие меры. Министерство планирует создать отраслевые советы. Я лично буду присутствовать на заседаниях этих советов раз в три месяца", – сказал Сонгулашвили.
На встрече с представителями агросектора обсуждались ключевые направления развития отрасли – повышение качества продукции, внедрение современных агротехнологий и рост урожайности. Особое внимание было уделено необходимости диверсификации рынков и освоения новых экспортных направлений.
В министерстве также сообщили, что в рамках программы "Посади будущее" уже профинансировано создание более 300 гектаров персиковых садов на сумму 1,6 млн лари.
По итогам 2025 года экспорт персиков и нектаринов из Грузии составил 25,8 тысячи тонн, что на 17% больше, чем годом ранее. Общая стоимость экспорта достигла 32 млн долларов против 25 млн долларов в 2024 году (+28%).