Минсельхоз Грузии создаст отраслевые советы для развития агросектора

Минсельхоз Грузии создаст отраслевые советы для развития агросектора

В рамках программы "Посади будущее" уже профинансировано создание более 300 гектаров персиковых садов на сумму 1,6 млн лари 29.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-29T20:25+0400

2026-03-29T20:25+0400

2026-03-29T20:40+0400

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии планирует создать отраслевые советы для содействия развитию и экспорту сельхозпродукции, заявил министр Давид Сонгулашвили по итогам встречи с фермерами и экспортерами. Такие советы будут регулярно собираться для оперативного выявления проблем в отрасли и выработки решений. Министр намерен лично участвовать в заседаниях раз в три месяца, а его заместители – проводить встречи ежемесячно. На встрече с представителями агросектора обсуждались ключевые направления развития отрасли – повышение качества продукции, внедрение современных агротехнологий и рост урожайности. Особое внимание было уделено необходимости диверсификации рынков и освоения новых экспортных направлений. В министерстве также сообщили, что в рамках программы "Посади будущее" уже профинансировано создание более 300 гектаров персиковых садов на сумму 1,6 млн лари. По итогам 2025 года экспорт персиков и нектаринов из Грузии составил 25,8 тысячи тонн, что на 17% больше, чем годом ранее. Общая стоимость экспорта достигла 32 млн долларов против 25 млн долларов в 2024 году (+28%).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, персики, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии