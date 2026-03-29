Многие страны мира перешли на летнее время

Многие страны мира перешли на летнее время

Из европейских стран не переводят часы с зимнего на летнее время и обратно только Россия, Беларусь и Исландия 29.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-29T14:39+0400

2026-03-29T14:39+0400

2026-03-29T15:17+0400

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Ряд стран перевел стрелки часов на час вперед в ночь с субботы на последнее воскресенье марта, сообщает Sputnik Беларусь.Теперь тбилисское время отличается от среднеевропейского на два часа (вместо трех).Из европейских стран не переводят часы с зимнего на летнее время и обратно только Россия, Беларусь и Исландия. Единое правило перехода на летнее и зимнее время действует в ЕС с 1996 года.В 2018 году Европарламент выступил с инициативой отменить перевод часов на летнее время (на час вперед) и на зимнее время (на час назад). Еврокомиссия идею поддержала. Однако, несмотря на одобрение обоими органами, реализовать ее не удалось.Белорусские власти отказались от перевода на сезонное время в 2011 году. Подчеркивалось, что данное решение было принято после аналогичного решения России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, общество, европарламент, еврокомиссия