Многие страны мира перешли на летнее время
Из европейских стран не переводят часы с зимнего на летнее время и обратно только Россия, Беларусь и Исландия 29.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Ряд стран перевел стрелки часов на час вперед в ночь с субботы на последнее воскресенье марта, сообщает Sputnik Беларусь.Теперь тбилисское время отличается от среднеевропейского на два часа (вместо трех).Из европейских стран не переводят часы с зимнего на летнее время и обратно только Россия, Беларусь и Исландия. Единое правило перехода на летнее и зимнее время действует в ЕС с 1996 года.В 2018 году Европарламент выступил с инициативой отменить перевод часов на летнее время (на час вперед) и на зимнее время (на час назад). Еврокомиссия идею поддержала. Однако, несмотря на одобрение обоими органами, реализовать ее не удалось.Белорусские власти отказались от перевода на сезонное время в 2011 году. Подчеркивалось, что данное решение было принято после аналогичного решения России.
14:39 29.03.2026 (обновлено: 15:17 29.03.2026)
