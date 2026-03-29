Попытка ввоза крупной партии наркотиков пресечена в Грузии

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение 29.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-29T15:53+0400

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Граждане Грузии и Турции задержаны в Кутаисском международном аэропорту и на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) по обвинению в незаконном ввозе на территорию страны крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным 25 и 43 года. Один из них был ранее судим. В ходе досмотра ручной клади и личного обыска подозреваемых сотрудники таможни изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных видов наркотиков, включая кокаин, героин и метадон. Расследование ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии – "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств" и "Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов". Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

