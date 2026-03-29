Словакия вслед за Венгрией может заблокировать новые санкции ЕС против РФ из-за "Дружбы"

В конце января Украина остановила прокачку нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке "Дружбы" якобы из-за повреждения технологического оборудования 29.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-29T11:12+0400

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может не поддержать очередной пакет антироссийских санкций, если Еврокомиссия поддержит Украину в вопросе остановки транзита нефти по "Дружбе". Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.Также Словакия не поддержит Еврокомиссию и в случае "быстрого вступления Украины в ЕС без выполнения необходимых требований", добавил Фицо.Словацкий премьер подчеркнул, что вопрос возобновления прокачки нефти по трубопроводу "Дружба", остановленной Киевом, затрагивает не только Словакию и Венгрию, но и всю Центральную Европу. По его словам, работа нефтепровода позволила бы избежать нынешнего роста цен на топливо."Дружба" на паузеТранзит российской нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке "Дружбы" был остановлен 27 января 2026 года. Киев официально объясняет это повреждением технологического оборудования.Братислава и Будапешт видят в этом политические мотивы и неоднократно призывали Еврокомиссию найти решение, позволяющее восстановить перекачку.Кроме того, Венгрия предприняла ряд ответных шагов, остановив поставки дизельного топлива Украине, заблокировав кредит от Евросоюза для Киева на €90 млрд, а также очередные санкции против России. А затем прекратила и поставки газа на Украину до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по "Дружбе".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

