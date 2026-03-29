В Грузии меняются правила выписывания психотропных медикаментов – подробности

Изменения связаны с нарушениями, когда психотропные медикаменты в ряде случаев назначались без надлежащего обоснования 29.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Новые правила выписывания психотропных медикаментов, согласно которым будут определены строгие дозировки препаратов, вступят в силу в Грузии с 1 апреля, сообщает Минздрав страны. Согласно новшеству, максимальное количество выдачи медикамента по рецепту для совершеннолетнего пациента составит запас не более чем на 14 дней, а для несовершеннолетнего – не более чем на 30 дней. Выписка нового рецепта разрешается в том случае, если у пациента осталось медикаментов не более чем на пять дней. При этом суточная доза выписанного психотропного медикамента не должна превышать максимальный предел, определенный инструкцией этого же препарата. А необходимость назначения конкретного медикамента должна быть обоснована врачом в истории болезни пациента. В случае необходимости изменения дозы врач должен учитывать количество оставшегося у пациента медикамента. Изменения связаны с нарушениями, выявленными Агентством по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности, когда психотропные медикаменты в ряде случаев назначались без надлежащего обоснования, диагностики и консультации, в том числе – в чрезмерных дозах и врачами, не имеющими соответствующего разрешения.

