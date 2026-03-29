В Рустави планируют строительство и реконструкцию туристической и городской инфраструктуры
В Рустави планируют строительство и реконструкцию туристической и городской инфраструктуры
Цель проекта – восстановление объектов инфраструктуры и зданий в Рустави, что обеспечит создание комфортных условий для местных жителей и гостей 29.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-29T10:06+0400
2026-03-29T10:06+0400
2026-03-29T10:06+0400
рустави
туризм
новости
грузия
тбилиси
экономика
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Проектирование и строительство объектов туристической и урбанистической инфраструктуры, а также их реконструкция планируется в Рустави в рамках Программы развития городов и курортов.Согласно тендеру, объявленному Муниципальным фондом развития, сметная стоимость закупочного прайс-листа составляет 1 580 211 лари, а договорная стоимость объекта закупки – 70 миллионов лари."Цель проекта – восстановление некоторых объектов инфраструктуры и зданий в Рустави, что обеспечит создание комфортных условий для местных жителей и гостей, будет способствовать здоровому образу жизни, укреплению социальных связей, повышению экологической осведомленности и развитию местной экономики за счет повышения туристической и рекреационной привлекательности", – говорится в технической документации.Что включает в себя планируемый проект? Согласно документам, проект будет включать следующие компоненты (список будет уточнен на первом этапе проектных работ): Прием предложений на тендер начнется 11 апреля и завершится 16 апреля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
рустави
тбилиси
рустави, туризм, новости, грузия, тбилиси, экономика
рустави, туризм, новости, грузия, тбилиси, экономика
В Рустави планируют строительство и реконструкцию туристической и городской инфраструктуры
Цель проекта – восстановление объектов инфраструктуры и зданий в Рустави, что обеспечит создание комфортных условий для местных жителей и гостей
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Проектирование и строительство объектов туристической и урбанистической инфраструктуры, а также их реконструкция планируется в Рустави в рамках Программы развития городов и курортов.
Согласно тендеру, объявленному Муниципальным фондом развития, сметная стоимость закупочного прайс-листа составляет 1 580 211 лари, а договорная стоимость объекта закупки – 70 миллионов лари.
"Цель проекта – восстановление некоторых объектов инфраструктуры и зданий в Рустави, что обеспечит создание комфортных условий для местных жителей и гостей, будет способствовать здоровому образу жизни, укреплению социальных связей, повышению экологической осведомленности и развитию местной экономики за счет повышения туристической и рекреационной привлекательности", – говорится в технической документации.
Что включает в себя планируемый проект?
Согласно документам, проект будет включать следующие компоненты (список будет уточнен на первом этапе проектных работ):
Реконструкция зданий (включая памятники и объекты исторического статуса);
Ремонтные работы на улицах (пешеходной части) и связанной с ними инфраструктуре, которые могут включать: реконструкцию тротуаров, восстановление и ремонт наружного освещения и других инженерных сетей, создание небольших архитектурных форм, благоустройство.
Прием предложений на тендер начнется 11 апреля и завершится 16 апреля 2026 года.