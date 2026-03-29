Владыка Шио: заслуги Илии II нельзя назвать иначе как апостольскими
Священный синод изберет нового Католикоса-Патриарха страны на заседании, которое пройдет спустя 40 дней со дня смерти Илии II 29.03.2026, Sputnik Грузия
17:06 29.03.2026 (обновлено: 17:48 29.03.2026)
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Заслуги Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II перед церковью и грузинским народом нельзя назвать иначе как апостольскими, сказал местоблюститель патриаршего престола Грузии, владыка Шио (Муджири) после заупокойной службы в Сионском соборе.
Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Илию II похоронили в Сионском соборе в Тбилиси.
"Заслуги Католикоса-Патриарха Илии II поистине апостольские. То, что мы видели в Грузии в эти дни, нельзя назвать иначе как проявлением апостольского служения и заслуг. И Господь совершил это чудо, чудо своей рукой, побудив сердца всей Грузии, наши, всех выразить Ему благодарность и скорбь", – сказал владыка Шио.
Местоблюститель также призвал верующих следовать примеру святых и сохранять веру в добро, Бога и человека, отметив, что Илия II является достойным продолжателем традиций своих предшественников.
Священный синод изберет нового Католикоса-Патриарха страны на заседании, которое пройдет спустя 40 дней со дня смерти Илии II.