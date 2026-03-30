США отдали России колоссальное преимущество: война с Ираном изменит все

Россия отлично знает цену доверия и в работе с партнерами руководствуется одной известной поговоркой: "доверяй, но проверяй". 30.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-30T20:02+0400

Гражданин Фрэнсис Фукуяма, который известен тотальным провалом своей модной теории "конца истории" (где Россия побеждена и можно пить баварское), все же умудрился оказаться правым, отмечает колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.В своей книге 1995 года "Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию" он сделал интереснейшее предположение, которое оказалось действительно пророческим: оказывается, в мировой экономике главный ресурс – не долларовый станок, не нефтяные скважины и не серверы с ИИ. Самый важный ресурс и актив, который имеет человечество, – доверие. По мнению Фукуямы, именно благодаря доверию одни страны богатеют быстрее других, а другие застревают в матрице.На самом деле, Фукуяма остановился в полушаге от понимания того, что доверие является основой не только экономики, но и политики. И всего остального.В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине стал следствием нарушения коллективным Западом своих обещаний и обязательств, включая нерасширение НАТО на восток и срыв переговоров накануне киевского Майдана: "Практически полная утрата доверия (между Россией и Западом – Sputnik) (…) будет сильно усложнять достижение возможных договоренностей по Украине в будущем".Вчера появилась новость о том, что иранская война уже лишила мировые рынки 12 триллионов долларов (это больше, чем общий объем экономик Германии, Японии и Великобритании).Эксперты утверждают, что это далеко не только последствия перекрытия Ормузского пролива и возникший, как следствие, острый дефицит нефти и газа. Мир грубо ткнули лицом в простой факт, что доверять нельзя практически никому. И все остановилось.А ложь и новые откровения звучат буквально каждую минуту. Израильский премьер Нетаньяху заявил, что, оказывается, он "обещал изменить Ближний Восток — и сделал это". Где утверждения про ужасный Иран, грозящий миру ядерным оружием, не вспомнит теперь никто.Генсек НАТО Рютте, выпив сыворотки правды, неожиданно сообщил, что "НАТО функционирует не как оборонительный альянс, а как инструмент наступательной мощи США". А где отчаянная защита обиженных и угнетенных от злой России? Вот оно как.Потихоньку начинают открываться европейские глаза, которые ранее смотрели на Киев с любовью и обожанием на фоне утверждений о "молодой демократии, противостоящей агрессивным варварам". Издание Berliner Zeitung решило попасть на "Миротворец" и вышло с материалом, согласно которому "Украина не оправдала ожиданий ЕС и все больше ассоциируется с мафиозной структурой". То есть больше не верим и денег давать не хотим. Да что вы говорите!Вчера мировые СМИ процитировали сообщения из иранских источников о том, что ОАЭ лишили всех граждан Ирана разрешений на проживание, включая "золотые" ВНЖ, а их имущество забрали себе. Речь идет о сумме примерно в 530 миллиардов долларов. Забавно, что никого не научил пример Евросоюза, заморозившего российские активы. Эксперты подсчитали, что только из-за репутационного эффекта ЕС сейчас уже переплачивает по своим долгам и обязательствам порядка 15 миллиардов евро в год (даже без прямой кражи наших денег) только из-за "падения доверия иностранных инвесторов и резерводержателей к евро и европейским юрисдикциям". Что будет с золотым, мирным и надежным "оазисом" ОАЭ — не может предсказать никто.На самом деле, война США и Израиля (вернее, Израиля и США) против Ирана как-то очень выпукло вывела на авансцену именно категорию доверия. Совершенно очевидно, что США растеряли весь доверительный кредит, который еще теплился, — и не только по поводу того, что можно спокойно получить ракетами прямо во время переговоров, но и по поводу брехни о "защите союзников всей мощью Америки". Как вся мощь Америки защитила нефтяные монархии — на первых полосах газет.Утрата доверия всех ко всем также автоматически привела к резкому ослаблению международной безопасности. Как пишет Bloomberg, "на фоне военного конфликта все больше стран задумываются о создании собственного ядерного оружия". США и Израиль объясняли, что хотят не допустить появления ядерного оружия у Ирана, а теперь оно с большой долей вероятности будет расти как грибы по всему миру. Молодцы.Все без исключения международные экспертные центры указывают на то, что нынешняя экономическая ситуация является "зеркалом тотальной эрозии доверия к США, Европе и всем международным институтам".И как-то так получилось, что чуть ли не единственным островком доверия в мире оказалась Россия.Без особой помпы в Москву зачастили ранее осторожничавшие страны Юго-Восточной Азии, а другие прежние почти друзья вдруг захотели дружить с удвоенной силой. Китайское агентство Синьхуа передает: "Россия остается надежным гарантом энергетической безопасности" и "в любых обстоятельствах выполняет свои обязательства". Даже совершенно непророссийский ресурс Reuters пишет, что Москва является надежным партнером и "работает на взаимовыгодной основе".Россия, в свою очередь, отлично знает цену доверия, которое было не раз и не два испытано на прочность, когда нам было непросто. Когда помощника президента России Ушакова спросили по поводу доверия, он ответил: "На сто процентов мы доверяем только себе. А с партнерами руководствуемся одной русской поговоркой: доверяй, но проверяй".Потерять доверие очень легко, а как вернуть – покажут время и наши банковские счета.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

