Браки и разводы в Грузии – новые данные
Наибольшее число браков зарегистрированы в Тбилиси, Аджарии, Имерети, Квемо Картли и Кахети
2026-03-30T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Число браков, зарегистрированных в Грузии в 2025 году, на 2,9% превысило показатель 2024 года и составило 22 285, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Регистрация брака в Грузии – очень простая процедура. Для нее необходимы лишь два свидетеля и заявление. Процедура без дополнительных церемониальных ритуалов бесплатная и занимает от нескольких часов с момента подачи заявления до одного дня. По данным "Сакстата", наибольшее число браков зарегистрированы в Тбилиси, Аджарской автономии, Имерети, Квемо Картли и Кахети. При этом средний возраст вступления в брак женщин составляет 30,1 года, а мужчин – 32,4 года. А вот число разводов в 2025 году сократилось по сравнению с 2024 годом на 2,6%. Всего в Грузии в прошлом году было зарегистрировано 13 173 развода. По числу разводов лидируют те же регионы, что и по числу заключаемых браков. Развод по обоюдному согласию в Грузии – также процедура быстрая, не требующая обращения в суд. В остальных случаях, в том числе при разделе имущества и назначении алиментов, либо при несогласии одной из сторон, развод оформляется после решения суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
