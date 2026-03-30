Глава Верховного совета Аджарии подал в отставку

Глава Верховного совета Аджарии подал в отставку

Через некоторое время Габатдзе также сдаст свой мандат в Верховном совете 30.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-30T20:50+0400

2026-03-30T20:50+0400

2026-03-30T20:50+0400

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Давид Габаидзе объявил о своей отставке с поста председателя Верховного совета Аджарии. Как заявил Габаидзе на брифинге, решение он принял лично и поблагодарил правящую партию "Грузинская мечта" и ее основателя за сотрудничество. "Я давно об этом думал и консультировался с командой. Я руководил Верховным советом почти десять лет и считаю, что нужны изменения", – заявил Габаидзе. Он также отверг слухи о том, что уход с поста связан с его связями с бывшим председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Через некоторое время он также сдаст свой мандат в Верховном совете. У него есть другие предложения, подробности которых он пока не раскрывает. Давид Габаидзе занимал пост председателя Верховного совета Аджарии с 2016 года на протяжении трех созывов. По данным местных СМИ, новым председателем может стать член совета от "Грузинской мечты" Цотне Ананидзе.

аджария

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, аджария, давид габаидзе, торнике рижвадзе