Глава Верховного совета Аджарии подал в отставку
Глава Верховного совета Аджарии подал в отставку
30.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-30T20:50+0400
2026-03-30T20:50+0400
2026-03-30T20:50+0400
политика
грузия
новости
аджария
давид габаидзе
торнике рижвадзе
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Давид Габаидзе объявил о своей отставке с поста председателя Верховного совета Аджарии. Как заявил Габаидзе на брифинге, решение он принял лично и поблагодарил правящую партию "Грузинская мечта" и ее основателя за сотрудничество. "Я давно об этом думал и консультировался с командой. Я руководил Верховным советом почти десять лет и считаю, что нужны изменения", – заявил Габаидзе. Он также отверг слухи о том, что уход с поста связан с его связями с бывшим председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Через некоторое время он также сдаст свой мандат в Верховном совете. У него есть другие предложения, подробности которых он пока не раскрывает. Давид Габаидзе занимал пост председателя Верховного совета Аджарии с 2016 года на протяжении трех созывов. По данным местных СМИ, новым председателем может стать член совета от "Грузинской мечты" Цотне Ананидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
политика, грузия, новости, аджария, давид габаидзе, торнике рижвадзе
политика, грузия, новости, аджария, давид габаидзе, торнике рижвадзе
Глава Верховного совета Аджарии подал в отставку
Через некоторое время Габатдзе также сдаст свой мандат в Верховном совете
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Давид Габаидзе объявил о своей отставке с поста председателя Верховного совета Аджарии.
Как заявил Габаидзе на брифинге, решение он принял лично и поблагодарил правящую партию "Грузинская мечта" и ее основателя за сотрудничество.
"Я давно об этом думал и консультировался с командой. Я руководил Верховным советом почти десять лет и считаю, что нужны изменения", – заявил Габаидзе.
Он также отверг слухи о том, что уход с поста связан с его связями с бывшим председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
"Что касается связи с командой Торнике Рижвадзе, хорошо помните, что я стал председателем Верховного совета раньше, чем Рижвадзе занял пост главы правительства", – заявил Габаидзе.
Через некоторое время он также сдаст свой мандат в Верховном совете. У него есть другие предложения, подробности которых он пока не раскрывает.
Давид Габаидзе занимал пост председателя Верховного совета Аджарии с 2016 года на протяжении трех созывов.
По данным местных СМИ, новым председателем может стать член совета от "Грузинской мечты" Цотне Ананидзе.