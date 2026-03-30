Грузинская оппозиция летит просить помощи Вашингтона

На фоне замороженного стратегического партнерства оппозиционеры намерены добиться персональных ограничений против руководства "Грузинской мечты", в то время... 30.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-30T15:35+0400

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Оппозиционный альянс Грузии готовится к поездке в Вашингтон, где представители партий намерены обсудить внутреннюю ситуацию в стране и заручиться международной поддержкой.На переговорах планируется поднять темы политических заключенных, нарушений прав человека, состояния судебной системы и политического кризиса. Оппозиция, как ожидается, также будет добиваться санкций против правящей команды "Грузинской мечты".Кто и когда поедетПо имеющейся информации, переговоры пройдут в конце апреля. Однако не все лидеры оппозиции смогут покинуть страну из-за продолжающегося уголовного расследования. Несмотря на это, в оппозиции заявляют, что в поездке примет участие как минимум один представитель от каждой партии."Уже существуют контакты с США, включая Конгресс, Сенат и администрацию. Но консолидированного единого визита пока не было, и, думаю, в ближайшем будущем он состоится", – отметил лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Церетели.Мобилизация международной поддержки, по их словам, начнется в Вашингтоне и продолжится в Брюсселе.Критика со стороны правящей командыРадикальные силы пытаются заработать политические очки на фоне развития отношений Грузии с США, выставляя себя напоказ, считает депутат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили."Политическим силам нужно искать поддержку в своей стране, а не в Вашингтоне или Брюсселе. Прежде всего они должны заручиться поддержкой собственного народа. А они продолжают допускать одну и ту же ошибку", – подчеркнул Матикашвили.Аналогичную точку зрения высказал депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили, заявив, что ценностное противостояние между США и ЕС делает попытки оппозиции повлиять на внешние структуры бессмысленными."Если они надеются, что Гварамия переубедит Трампа и тот скажет: “Да, пожалуйста, идите и поддержите в Грузии однополые браки”, – они напрасно туда едут. Наверное, это уже из жанра юмора. Эти поездки не имеют никакого значения", – отметил Мачарашвили.Альянс оппозицииВ начале марта девять оппозиционных партий объявили о создании в Грузии "Альянса оппозиции", заявив о намерении сменить в стране власть. В объединение вошли "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии и обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день во многом носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции.Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стало принятие в Грузии ряда законов, которые, по мнению администрации Байдена, противоречат принципам демократии.После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, включая безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Однако четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии. При этом контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

