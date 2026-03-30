Грузия дебютировала с национальным стендом на военной базе США
Организатором выставки выступил клуб супруг военнослужащих Воздушно-космических сил США
2026-03-30T10:50+0400
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Посольство Грузии впервые приняло участие в международной культурной выставке на объединенной военной базе Анакостия в США, представив национальный стенд. Мероприятие посетили посол Грузии в США Тамар Талиашвили, военный атташе Ироди Кадагишвили и его заместитель Георгий Думбадзе. "Грузинский уголок был представлен выставкой, посвященной двум выдающимся грузинам, внесшим вклад в военную сферу США – бывшему председателю Объединенного комитета начальников штабов США, генералу Джону Малхазу Шаликашвили, а также выдающемуся грузинскому изобретателю и авиаконструктору Александру Картвели", – написала Талиашвили в соцсети. На мероприятии также были представлены элементы национальной культуры – традиционная одежда, грузинское вино и сладости. Организатором выставки выступил клуб супруг военнослужащих Воздушно-космических сил США. Грузинскую сторону представляла супруга военного атташе Тамар Сачанели. Среди гостей мероприятия были американские военные, представители аккредитованных в США дипломатических миссий и оборонных структур, а также другие почетные гости. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят во многом формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений стало принятие в Грузии ряда законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, включая безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Однако четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии. При этом контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
