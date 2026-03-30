Какой сегодня церковный праздник: 30 марта 2026

По православному церковному календарю 30 марта отмечают день памяти преподобных Алексия и Макария, а также мученика Марина 30.03.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Человек БожийПо церковному календарю 30 марта поминают преподобного Алексия, который жил в конце IV – начале V веков.Родился будущий cвятой в знатной римской семье. Родители его были благочестивыми христианами, которые помогали обездоленным и нуждающимся. Невесту для своего сына они выбрали из знатной семьи, но Алексий в ночь после свадьбы отдал ей поясную пряжку и обручальное кольцо, а сам, покинув родной дом, отплыл на корабле на Восток.Прибыв в Лаодикию Сирийскую, он вместе с погонщиками мулов добрался до Эдессы, где, раздав остатки имущества, оделся в лохмотья и стал просить милостыню. Алексий жил милостыней в течение последующих семнадцати лет. Он питался только хлебом и водой, а ночи проводил в бдении и молитве.Однажды Богородица явилась во сне церковному служителю и открыла ему, что человек Божий и есть нищий Алексий. Жители Эдессы стали почитать его за святого. Из скромности он решил бежать в город Тарс (в Малой Азии), но корабль, попав в шторм, сбился с курса и через много дней прибыл к берегам Рима.Увидев в этом Божественный промысел, он направился к своему дому и, никем не узнанный, попросил приюта. Отец принял его радушно, приставил слугу для помощи и приказал кормить едой с хозяйского стола.Но праведник питался, как и раньше, только хлебом и водой, а ночи проводил в молитве. Так прошло 17 лет. Почувствовав приближение конца, святой взял свиток и описал подробно свою жизнь.В то же время в храме после Божественной литургии в воскресенье молящиеся услышали глас свыше: "Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его". А в следующий четверг глас свыше указал собравшимся, что искать человека Божьего нужно в доме Евфимиана.Папа римский Иннокентий I (402-417) и римский император Гонорий (395-423), находящиеся в это время в храме, обратились к Евфимиану, но тот пояснить ничего не смог. Тогда слуга, приставленный к Алексию, рассказал всем о его праведности. Отец бросился домой, но не застал сына в живых.Лицо праведника сияло, а в руке у него был свиток, который домашние тщетно пытались взять из рук святого. Рука Алексия разжалась, когда прибывший в дом папа Иннокентий I испросил у святого позволения прочесть свиток. Из него присутствовавшие узнали о том, кем на самом деле он был.Тело праведника для прощания было выставлено на площади, а при гробе святого произошли многочисленные исцеления. Произошло это в 417 году.Макарий КалязинскийПо церковному календарю 30 марта поминают преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца.Родился будущий святой в 1402 году в селе Гридцино близ города Кашин. Его родители и супруга рано скончались, а Матфей (мирское имя) принял монашеский постриг. В монастыре он прожил недолго. Получив благословение, он вместе с семью иноками ушел в глухие места вблизи Волги, где основал пустынь.Владелец земли, боярин Иван Коляга, опасаясь, что иноки начнут обрабатывать землю, задумал убить Макария, но внезапно тяжело заболел. Коляга раскаялся и, попросив прощение у монаха, сам отдал часть угодий обители.Молва об этой удивительной истории быстро разошлась, и жаждущие спасения и духовного руководства потянулись к пустыне.Макарий впоследствии был избран игуменом монастыря. Он вел простую жизнь, носил скромную одежду, сам изготавливал на токарном станке посуду. Дар исцеления душевных и духовных недугов преподобный получил от Господа еще при жизни. Скончался преподобный в 1483 году. Похоронили его близ деревянной церкви, им же построенной.Святой МаринПо церковному календарю 30 марта поминают мученика Марина.Вдохновленный пламенной любовью к Спасителю, он разрушил жертвенник на капище на одном из языческих праздников, затем стал ногами топтать приношения и жертвы и при всех исповедал себя христианином.После жестоких пыток его обезглавили. Произошло это в 260 году.ИмениныПо церковному календарю 30 марта именины отмечают Алексей, Александр, Виктор, Макар, Гавриил и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников.

