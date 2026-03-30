Митрополит Шио под прицелом: атаки на Церковь усиливаются в Грузии
Представители правящей партии расценили участившиеся нападки на местоблюстителя патриаршего престола как попытку дестабилизировать один из главных институтов... 30.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. В Грузии активизировались попытки дискредитации Грузинской православной церкви и ее лидеров. В правящей партии считают, что эти атаки направлены на подрыв авторитета института, который остается одним из столпов стабильности страны.Особое внимание сейчас приковано к митрополиту Шио, который будет исполнять обязанности местоблюстителя патриаршего престола до избрания Синодом нового главы ГПЦ. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца.Атаки на митрополита Шио, как ожидается, усилятся, поскольку он может претендовать на Патриарший престол, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Кадагишвили. Политик уверен, что любые потенциальные кандидаты будут подвергаться давлению и нападкам.Церковь является "мощным столпом", на котором держатся будущее Грузии и ее нынешняя стабильность, а главная цель определенных сил – расшатать страну, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский."Исходя из этого, атаки на церковь, создание внутренних проблем, мобилизация определенной части общества, которая будет постоянно выступать против церкви, стали обычной рутиной. Однако последние дни показали, что народ этого не примет", – заявил Вольский.Атаки на церковь и Патриархию со стороны отдельных групп обречены на провал, уверен депутат от правящей партии Георгий Чакветадзе."Мы видели в период кончины Святейшего немало позорных заявлений и кампаний, оскорблявших Патриархию. Сейчас ведутся дезинформационные кампании и оскорбления, целью которых является дискредитация церкви. Это, конечно же, обречено на неудачу", – подчеркнул депутат.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
