Moody's Ratings улучшило периодический прогноз по Грузии, связанный в эмитентами
национальный банк Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Эксперты подчеркивают, что кредитный профиль республики поддерживается развитием "Среднего коридора" и ростом валютных резервов, однако дальнейшее повышение рейтинга будет зависеть от снижения политических рисков и глубины структурных реформ.
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings завершило периодический пересмотр рейтингов Грузии, связанных с эмитентами, и повысило прогноз экономического роста страны с ранее ожидавшихся 5,5 до 6%.
Ключевые факторы и обоснование рейтинга:
Долгосрочный рейтинг эмитента Грузии на уровне "ba2" отражает сильные экономические и фискальные показатели страны, которые остаются устойчивыми, несмотря на продолжающуюся геополитическую напряженность.
Рост реального ВВП в 2025 году в среднем составил 7,5%, что значительно выше медианного показателя стран-аналогов, который составляет 3,6%. Рост поддерживался сильным внутренним спросом, увеличением заработной платы, позитивной динамикой в секторе услуг и расходами на инфраструктуру. В то же время его по-прежнему сдерживают неблагоприятная демографическая ситуация и низкая производительность сельского хозяйства.
Согласно бюджету на 2025 год, дефицит бюджета сократился до 1,2% ВВП против 2,2% годом ранее благодаря налоговой реформе. Это способствовало консолидации долговой нагрузки на уровне 34,5% ВВП.
"Внешнеэкономический сектор в 2025 году оставался устойчивым, хотя импорт также увеличился. Несмотря на небольшое расширение торгового дефицита, дефицит текущего счета значительно сократился в первые три квартала 2025 года благодаря росту денежных переводов и экспорта услуг. По нашим оценкам, дефицит снизился до 2,9% ВВП против 5,3% в 2024 году и останется близким к этому уровню в течение следующих двух лет", – говорится в исследовании.
С учетом высокого притока прямых иностранных инвестиций ожидается, что валютные резервы, без учета золота, вырастут до 5,6 миллиарда долларов в 2026 году и до 6,1 миллиарда в 2027 году против 4,7 миллиарда долларов в 2025 году.
Что касается финансирования, правительство успешно рефинансировало свои еврооблигации со сроком погашения в январе 2026 года с купоном 5,1%.
Агентство Moody’s также отмечает влияние Среднего коридора на внешнеэкономический сектор Грузии.
"Транзитная торговля через Средний коридор укрепила внешнеэкономический сектор Грузии", – отмечает Moody’s.
По данным международного рейтингового агентства, кредитный профиль Грузии поддерживается рейтингом экономической устойчивости "baa2", который отражает высокий рост, средний доход на душу населения и относительно высокий уровень безработицы.
Рейтинг институциональной и управленческой устойчивости "baa3" отражает сильную макроэкономическую и фискальную структуру. Рейтинг фискальной устойчивости "a3" указывает на относительно низкий уровень долга и его благоприятную структуру.
Как отмечает Moody’s Ratings, прогноз может быть изменен на стабильный в случае существенного снижения политических рисков и улучшения институциональной среды. Дополнительную позитивную роль могут сыграть реформы, направленные на диверсификацию экономики и рост производительности.