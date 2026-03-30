Moody's Ratings улучшило периодический прогноз по Грузии, связанный в эмитентами

30.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings завершило периодический пересмотр рейтингов Грузии, связанных с эмитентами, и повысило прогноз экономического роста страны с ранее ожидавшихся 5,5 до 6%.Ключевые факторы и обоснование рейтинга:"Внешнеэкономический сектор в 2025 году оставался устойчивым, хотя импорт также увеличился. Несмотря на небольшое расширение торгового дефицита, дефицит текущего счета значительно сократился в первые три квартала 2025 года благодаря росту денежных переводов и экспорта услуг. По нашим оценкам, дефицит снизился до 2,9% ВВП против 5,3% в 2024 году и останется близким к этому уровню в течение следующих двух лет", – говорится в исследовании.С учетом высокого притока прямых иностранных инвестиций ожидается, что валютные резервы, без учета золота, вырастут до 5,6 миллиарда долларов в 2026 году и до 6,1 миллиарда в 2027 году против 4,7 миллиарда долларов в 2025 году.Что касается финансирования, правительство успешно рефинансировало свои еврооблигации со сроком погашения в январе 2026 года с купоном 5,1%.Агентство Moody’s также отмечает влияние Среднего коридора на внешнеэкономический сектор Грузии.По данным международного рейтингового агентства, кредитный профиль Грузии поддерживается рейтингом экономической устойчивости "baa2", который отражает высокий рост, средний доход на душу населения и относительно высокий уровень безработицы.Рейтинг институциональной и управленческой устойчивости "baa3" отражает сильную макроэкономическую и фискальную структуру. Рейтинг фискальной устойчивости "a3" указывает на относительно низкий уровень долга и его благоприятную структуру.Как отмечает Moody’s Ratings, прогноз может быть изменен на стабильный в случае существенного снижения политических рисков и улучшения институциональной среды. Дополнительную позитивную роль могут сыграть реформы, направленные на диверсификацию экономики и рост производительности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

